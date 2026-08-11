L'équipe sous la menace : l'entraîneur de l'Inter Miami avoue ne pas savoir comment gérer le drame Messi

Guillermo Hoyos, l'entraîneur de l'Inter Miami, s'est exprimé sur l'absence de Lionel Messi au sein de l'équipe après le décès de son père, Jorge, affirmant que le club traverse une période de profonde tristesse aux côtés de son capitaine, qui s'est rendu à Rosario en Argentine avec sa famille pour faire ses adieux à son père.

Les déclarations de Hoyos sont intervenues avant le dernier match de l'Inter Miami en phase de groupes de la Leagues Cup 2026 face à Lyon, à un moment où leurs chances d'atteindre les quarts de finale sont fortement compromises, après leur défaite contre Rayados lors de la deuxième journée.

Selon le journal as, l'entraîneur a déclaré au sujet de la situation que traverse Messi : « Nous savons tous ce qui est arrivé à Leo, c'est une immense tragédie. »

Et d'ajouter : « C'est un immense chagrin, et nous l'avons ressenti profondément à ses côtés. Cela a été extrêmement difficile, et dans de tels moments les mots sont souvent impuissants à exprimer les choses. Lorsque l'on traverse quelque chose d'aussi douloureux, la guérison a besoin de temps, et c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. On n'apprend pas vraiment à gérer cela, car la douleur est trop profonde. »

Messi s'était éloigné de l'Inter Miami et s'était rendu en Argentine après le décès de son père, tandis que l'équipe a subi un coup dur avec sa défaite face à Rayados, ce qui l'a placée dans une situation difficile dans sa course à l'un des quatre tickets qualificatifs réservés aux clubs de la MLS pour les quarts de finale.

L'Inter Miami conclut son parcours en phase de groupes face à Lyon, avant que son attention ne se tourne vers le duel contre Nashville samedi, un match attendu qui pourrait décider de la lutte pour la tête de la Conférence Est.