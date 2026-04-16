L'équipe réserve de l'AZ a été incapable de créer l'exploit face au Shakhtar et quitte la Ligue Europa Conférence

L’AZ n’a pas réussi à remonter le score après sa défaite 0-3 de la semaine dernière contre le Shakhtar Donetsk. La rencontre s’est conclue sur un match nul 2-2 à l’AFAS Stadion. Le club alkaarien a aligné une équipe réserve, privilégiant la finale de la Coupe KNVB Eurojackpot, programmée dimanche prochain.

Au cours d’une première période très ennuyeuse, la seule occasion dangereuse de l’AZ n’est intervenue qu’à la 39^e minute : sur un centre adressé à Ibrahim Sadiq, l’avant-centre ghanéen a placé une belle tête au second poteau, mais le ballon est passé tout juste à côté.

Dès la reprise, le peu d’espoir qui subsistait chez les supporters a été balayé : Alisson concluait une belle action dans le coin opposé et portait le score cumulé à 4-0.

L’AZ manqua ensuite une occasion de réduire l’écart par Rion Ichihara : le jeune Japonais, complètement démarqué sur corner, plaça sa tête juste au-dessus de la transversale.

Peu après, le ballon a tout de même fini par entrer dans les filets du côté d'Alkmaar. Le remplaçant Isak Jensen a marqué sur un coup franc direct qui a rebondi sur l'intérieur du poteau : 1-1.

Cinq minutes plus tard, Matej Sin, bien servi par le Hongrois Bendeguz Kovacs, redonnait temporairement espoir aux siens d’une magnifique reprise : 2-1.

La remontada n’aura toutefois pas lieu : bien servi par Luca Meirelles, qui a eu tout le temps et l’espace nécessaires pour conclure, le ballon est passé entre les jambes de Jeroen Zoet (2-2).