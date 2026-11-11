« L’équipe que personne ne veut affronter » : Jurgen Klopp dévoile sa vision ultime pour l’Allemagne alors que la pression monte en Ligue des nations

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Jürgen Klopp affiche ses ambitions pour l’avenir de l’équipe d’Allemagne : il veut en faire un adversaire redouté par tous ses rivaux. Alors que la Ligue des nations entre dans une phase décisive, l’ancien entraîneur de Liverpool estime que son groupe avance enfin dans la bonne direction pour renouer avec sa gloire passée.

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Klopp veut faire de l’Allemagne une équipe d’élite

L’image de la sélection allemande connaît une transformation importante sous la direction de Klopp. Avant des rencontres décisives de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas, le sélectionneur a exposé clairement sa philosophie. Il veut aller au-delà des seuls résultats et se concentre sur l’effet psychologique que son équipe peut avoir sur ses adversaires à l’échelle internationale.

Klopp s’est exprimé sans détour sur la responsabilité qu’il ressent dans ses fonctions actuelles, conscient des attentes liées à la direction de l’une des nations les plus titrées du football mondial. « Je le ressens, je sais que c’est quelque chose d’important », a expliqué Klopp, cité par Sky Germany. « Nous essayons de créer ce que l’on attend de nous : bâtir une équipe que personne n’aime affronter. J’ai le sentiment que nous allons déjà dans la bonne direction. »

Deux rendez-vous décisifs en Ligue des nations

L’Allemagne aborde deux rencontres déterminantes pour la suite de son parcours en Ligue des nations. Elle affrontera la Serbie à Belgrade vendredi, puis recevra les Pays-Bas à Berlin lundi. Klopp a qualifié ce match dans la capitale de « finale » compte tenu de son importance, alors que son équipe cherche à décrocher sa place en quarts de finale.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund accorde une immense importance au défi immédiat pour que son équipe atteigne ses objectifs. « Dans l’idéal, tout commence vendredi ; vendredi est extrêmement important. Nous devons nous assurer d’être vraiment prêts et de pouvoir nous qualifier pour la “finale” à Berlin », a souligné Klopp.

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Une confiance à toute épreuve

Malgré l’enjeu et la perspective d’une qualification pour les quarts de finale ou d’un échec, l’homme de 59 ans reste remarquablement serein. Il a écarté l’idée que la pression liée à son rôle de sélectionneur pèse lourdement sur lui. Son assurance vient d’une carrière passée au plus haut niveau, durant laquelle il a régulièrement dirigé certains des clubs les plus scrutés au monde.

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Évoquant son état d’esprit, Klopp a assuré que sa préparation et ses efforts ne laissaient aucune place au doute ni à l’anxiété. « Je ne ressens aucune pression. Je me connais depuis 59 ans et j’ai toujours essayé de faire de mon mieux. On ne peut pas faire plus que cela. Je ne doute pas de moi », a affirmé le sélectionneur avec assurance.

Fin d’une époque à Herzogenaurach

Si l’attention reste tournée vers les prochains matches, la sélection allemande traverse aussi une période de transition commerciale. Klopp a récemment participé à une cérémonie d’adieu organisée pour adidas, son équipementier de longue date, qui fournit les tenues de l’équipe nationale depuis 77 ans. Ce partenariat doit prendre fin l’année prochaine, lorsque Nike reprendra le contrat d’équipement, marquant la fin de la présence de l’Allemagne au centre « Homeground » d’Herzogenaurach.

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Le PDG d’adidas, Bjorn Gulden, a exprimé avec humour son soutien à l’équipe pour l’avenir, quelle que soit sa tenue. « Quel que soit le logo que vous porterez, nous vous soutiendrons », a promis Gulden.