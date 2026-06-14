L’équipe nationale uruguayenne est en pleine tourmente à quelques heures de son match face à l’Arabie saoudite

L'équipe nationale d'Uruguay se heurte à un problème de taille avant son premier match de la Coupe du monde 2026 face à l'Arabie saoudite, prévu mardi prochain à l'aube.

Selon le journal « Marca », qui cite des sources uruguayennes, la FIFA n’aurait pas encore finalisé les formalités permettant à l’avion affrété par la sélection de Marcelo Bielsa de rallier les États-Unis depuis le Mexique.

Conséquence : le décollage de l’appareil vers les États-Unis a été retardé.

La Fédération uruguayenne précise que la responsabilité incombe à la FIFA, chargée de finaliser cette procédure, et non à l’instance locale.

Ce contretemps perturbe sérieusement la préparation des Uruguayens et pourrait avantageusement favoriser l’Arabie saoudite.