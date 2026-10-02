L'équipe nationale saoudienne menace Al-Ahli de priver le club de son joueur lors du clasico face à Al-Nassr

Le club d'Al-Ahli est menacé d'être privé de son joueur lors du Clasico tant attendu face à son rival traditionnel, Al-Nassr, et ce à cause de la sélection saoudienne.

Al-Ahli recevra son rival Al-Nassr le 15 octobre courant, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la neuvième journée du championnat de la Roshn Saudi League.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Al-Ahli pourrait être contraint de disputer la rencontre sans son arrière gauche Zakaria Housawi, après que celui-ci s'est blessé avec la sélection saoudienne.

Housawi a quitté le terrain sur blessure lors de la victoire de l'Arabie saoudite sur l'Irak par deux buts à zéro, mardi dernier, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 ».

Le journal a précisé que l'arrière gauche souffre d'une déchirure légère, s'apparentant davantage à une contusion, au niveau du ligament croisé postérieur, ce qui le contraint à deux semaines de récupération pour se remettre de cette blessure.

Le staff médical d'Al-Ahli mettra en place un programme de réathlétisation pour Housawi dès son retour dans les rangs de l'équipe, et il passera un nouvel examen au bout de 10 jours afin de déterminer ses chances de participer au match face à Al-Nassr.

La rencontre face à Al-Nassr est considérée comme décisive pour Al-Ahli, qui cherche à l'emporter afin de revenir dans la course au titre de la Roshn Saudi League cette saison, après quelques résultats négatifs.

Al-Ahli occupe la sixième place au classement du championnat saoudien avec 12 points, récoltés grâce à 4 victoires et 3 défaites, à 4 points de retard sur Al-Nassr, qui pointe à la troisième position.