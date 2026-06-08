L'équipe nationale néerlandaise se voit sanctionnée par trois notes de 5 lors d'un dernier test très décevant avant la Coupe du monde

Lundi, en match amical, les Pays-Bas ont battu l’Ouzbékistan 2-1. Il s’agissait du dernier test de l’équipe de Ronald Koeman avant la Coupe du monde. Comme à son habitude, Voetbalzone attribue une note aux titulaires de l’équipe orange.

Donyell Malen a connu une première période malchanceuse, manquant deux occasions en or. Crysencio Summerville a lui aussi échoué dans une position favorable, tandis que Cody Gakpo s’est distingué sur le flanc gauche. L’ailier a d’ailleurs inscrit l’unique but des Néerlandais en transformant un penalty sous la chaleur new-yorkaise.

Le milieu de terrain, composé de Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders et Frenkie de Jong, est apparu trop statique et a peu pesé sur le jeu offensif. Entré en cours de jeu, Brian Brobbey a bien trouvé le chemin des filets, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu, privant ainsi l’attaquant de Sunderland d’un éventuel 2-0.

Denzel Dumfries, en partance pour le Real Madrid, a déçu sur le flanc droit, tandis que les défenseurs centraux Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven n’ont pas affiché leur meilleur niveau. Inquiétude enfin pour Bart Verbruggen, blessé et remplacé par Mark Flekken. Le remplaçant Guus Til a commis une main à l’entrée de la surface et a été exclu après consultation de la VAR, offrant aux Ouzbeks un penalty transformé dans le temps additionnel.

Les Néerlandais ont toutefois arraché la victoire in extremis : à la septième minute du temps additionnel, Van Hecke a été fauché dans la surface, et Gakpo a transformé le penalty pour offrir le succès à son équipe. Malgré ce dénouement favorable, Koeman conserve plusieurs motifs d’inquiétude à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde.

Bart Verbruggen : 6

Denzel Dumfries : 5

Jan Paul van Hecke : 5,5

Virgil van Dijk : 6

Micky van de Ven : 5,5

Ryan Gravenberch : 5,5

Tijjani Reijnders : 5

Frenkie de Jong : 6

Crysencio Summerville : 6

Donyell Malen : 5

Cody Gakpo : 7,5