L'équipe nationale néerlandaise s'incline face au Maroc aux tirs au but et est éliminée de la Coupe du monde

Dans la nuit de lundi à mardi, le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens des Pays-Bas. Les Lions de l'Atlas l'ont emporté aux tirs au but après un score de 1-1 à l'issue des 120 minutes réglementaires. Cody Gakpo a ouvert le score pour les Oranje en deuxième mi-temps, mais Issa Diop a égalisé. Ismaïl Saibari a ensuite transformé le penalty décisif. En huitièmes de finale, le Maroc affrontera le Canada.

À la surprise générale, le sélectionneur Ronald Koeman a aligné cinq défenseurs dès le coup d’envoi. Au Mexique, Tijjani Reijnders a cédé sa place à Nathan Aké. En attaque, Crysencio Summerville, Brian Brobbey et Gakpo étaient chargés de marquer les buts.

Les Néerlandais ont non seulement dû composer avec l’équipe marocaine, alignant notamment Noussair Mazraoui (originaire de Leiderdorp) et Saïbari (PSV), mais aussi avec le public mexicain. Dès que les Pays-Bas touchaient le ballon, des sifflets et des huées résonnaient dans l’enceinte.

Bart Verbruggen a été le premier gardien à devoir s’employer. Sur un corner marocain, Neil El Aynaoui a tenté une tête, mais le portier de Zwolle a fait preuve d’un excellent réflexe. Il a ensuite repoussé un tir puissant d’Achraf Hakimi.

Après la première pause, Azzedine Ounahi a bousculé Jan Paul van Hecke, le touchant au visage avec son coude ; l’arbitre vidéo a estimé que la faute était trop légère pour intervenir. Peu après, Van Hecke a de nouveau été atteint, cette fois par Mazraoui. Soigné pour une blessure importante à la tête, il a pu reprendre le jeu.

Juste avant la mi-temps, Yassine Bounou a été sérieusement mis à l’épreuve pour la première fois. Micky van de Ven a décoché une frappe puissante, mais le gardien marocain a habilement détourné le ballon au-dessus de la barre. Dans le temps additionnel de la première période, les Oranje ont tenu bon, en partie grâce au manque de précision des Marocains.

Après la pause, le Maroc a poursuivi sa domination. Aké a été pris de vitesse, offrant à Hakimi une course solo vers les buts néerlandais, mais sa frappe a heurté la barre transversale.

Après la deuxième pause hydratation, Koeman a réagi : Aké a cédé sa place à Koopmeiners, tandis que Weghorst a remplacé Brobbey. L’effet a été immédiat. Summerville et Gakpo ont mené un contre-attaque rapide jusqu’à l’autre bout du terrain ; le second a reçu le ballon au bon moment et a conclu de sang-froid : 1-0.

Pendant le dernier quart d’heure, les Pays-Bas semblaient pouvoir conserver cet avantage, jusqu’à l’entrée du temps additionnel (sept minutes au total). Un superbe centre de Chemsine Talbi est arrivé sur la tête de Diop, qui n’a laissé aucune chance à Verbruggen : 1-1.

En prolongation, les deux équipes semblent gérer leurs efforts. La première occasion franche est marocaine : Verbruggen repousse un tir de Soufiane Rahimi et préserve l’espoir néerlandais.

La séance de tirs au but, à suspense, a tourné à l’avantage des Marocains. Koopmeiners a ouvert le bal en transformant sa tentative, avant que El Aynaoui ne frappe la barre. Justin Kluivert, entré en jeu, a ensuite heurté le poteau. Verbruggen n’a pas réussi à repousser la frappe trop faible de Rahimi.

Weghorst et Talbi convertissent, puis Quinten Timber, Hakimi et Summerville échouent tour à tour. Saibari inscrit le penalty décisif et plonge les Pays-Bas dans l’abattement.