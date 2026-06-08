L'équipe nationale néerlandaise est pointée du doigt : trois joueurs seulement ont obtenu la note de 5 lors d'un dernier match de préparation très décevant avant la Coupe du monde

Lundi, en match amical, les Pays-Bas ont battu l’Ouzbékistan 2-1. Il s’agissait du dernier test de l’équipe de Ronald Koeman avant la Coupe du monde. Comme à son habitude, Voetbalzone attribue une note aux titulaires des Oranje.

Donyell Malen a connu une première période malchanceuse, manquant deux occasions en or. Crysencio Summerville a lui aussi échoué dans une position favorable, tandis que Cody Gakpo s’est distingué sur le flanc gauche. L’ailier a d’ailleurs inscrit l’unique but des siens en transformant un penalty sous la chaleur new-yorkaise.

Le milieu de terrain orange, composé de Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders et Frenkie de Jong, est apparu trop statique et peu influent offensivement. Entré en jeu, Brian Brobbey a bien trouvé le chemin des filets, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu, privant ainsi l’attaquant de Sunderland d’un potentiel 2-0.

Denzel Dumfries, en partance pour le Real Madrid, a déçu sur le flanc droit, tandis que les défenseurs centraux Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven n’ont pas affiché leur meilleur niveau. Inquiétude enfin pour Bart Verbruggen, blessé et remplacé par Mark Flekken. Le remplaçant Guus Til a commis une main à l’entrée de la surface et a été exclu après consultation de la VAR, laissant les siens à dix. L’Ouzbékistan en a profité pour égaliser dans le temps additionnel.

Les Néerlandais ont toutefois arraché la victoire : à la septième minute du temps additionnel, Van Hecke a été fauché dans la surface, et Gakpo a transformé le penalty pour offrir le succès à son équipe. Malgré ces signes encourageants, Koeman conserve des motifs d’inquiétude à quelques jours du Mondial.

Bart Verbruggen : 6

Denzel Dumfries : 5

Jan Paul van Hecke : 5,5

Virgil van Dijk : 6

Micky van de Ven : 5,5

Ryan Gravenberch : 5,5

Tijjani Reijnders : 5

Frenkie de Jong : 6

Crysencio Summerville : 6

Donyell Malen : 5

Cody Gakpo : 7,5