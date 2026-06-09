L'équipe nationale néerlandaise dispose de son propre chef cuisinier

Crysencio Summerville vise l’excellence, comme le dévoile un long entretien accordé à Voetbal International. L’ailier, actuellement en stage avec l’équipe nationale néerlandaise en vue de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, y explique qu’il s’est adjoint les services d’un chef cuisinier.

Interrogé sur ce qu’il appelle le « Team Summerville », l’attaquant sourit : « Ha, Team Summerville, bon terme, je le garde. Je collabore effectivement avec des spécialistes dans plusieurs domaines », confirme l’ailier rapide de la sélection néerlandaise.

L’attaquant de West Ham United, club fraîchement relégué, met ensuite les points sur les i : « J’ai mon propre kinésithérapeute, des conseillers en gestion, une équipe de communication, un chef cuisinier. Toutes ces personnes veillent à ce que je puisse me concentrer pleinement sur le football et que je sois préparé de manière optimale. »

L’attaquant ne voit rien d’étonnant à s’adjoindre les services d’un expert de la nutrition. « L’alimentation est cruciale pour un sportif de haut niveau. Dès mon arrivée à West Ham, je l’ai recruté. Trois jours par semaine, il officie dans ma cuisine. Après les matchs, il prépare des repas de récupération et des shakes protéinés. »

Le menu est adapté en permanence aux besoins de son organisme. « Je veux saisir chaque opportunité pour continuer à progresser », assure l’international néerlandais, combatif et ambitieux.

« À l’époque où je jouais à Leeds United, j’avais aussi quelqu’un dans mon équipe avec qui j’analysais les images des matchs. À West Ham United, je le faisais avec des spécialistes du club. Je travaille ainsi à mon développement dans tous les domaines », explique l’attaquant néerlandais évoluant en Angleterre.

D’après les indications de Ronald Koeman, Summerville devrait être aligné d’entrée dimanche face au Japon, premier adversaire des Néerlandais dans la phase de groupes de la Coupe du monde. Le sélectionneur l’a déjà testé et plébiscité lors des rencontres amicales contre l’Algérie et l’Ouzbékistan.