L'équipe nationale néerlandaise affrontera la Suède lors de la Coupe du monde, un jour très spécial : « Il faudrait que ce soit deux jours fériés »

La Suède s'est qualifiée mardi pour la Coupe du monde à l'issue d'une finale de barrage haletante contre la Pologne (3-2) ; elle se retrouve dans le groupe F aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de la Tunisie. Dans un entretien accordé au De Telegraaf, l'ancien joueur de l'Eredivisie Rasmus Lindgren met en garde contre Viktor Gyökeres et estime que la Suède a de bonnes chances face aux Oranje.

Le match entre les Oranje et la Suède se déroulera le 20 juin à Houston. Le fait que le match ait lieu précisément ce jour-là revêt une importance particulière pour le pays scandinave. C'est en effet exactement ce jour-là que tombe la fête nationale du Solstice d'été, lors de laquelle les Suédois célèbrent l'été en grande pompe.

« La veille, c'est la nuit de la Saint-Jean, la plus grande fête en Suède », explique Lindgren, qui a notamment joué pour l'Ajax et le FC Groningen. « Tout le monde va danser et boire. Et le jour de la Saint-Jean, la Suède affronte les Pays-Bas. Ça devrait donner deux jours de fête pour les Suédois. »

Lindgren (41 ans), aujourd’hui entraîneur adjoint du BK Häcken, attribue ce succès à Graham Potter. Le sélectionneur national a pris la relève en mars de Jon Dahl Tomasson, dont les performances étaient très décevantes, a renversé la tendance et a vu ses efforts récompensés par une qualification pour la Coupe du monde.

Potter n’est certainement pas un inconnu en Suède. Cet Anglais de 50 ans a été à la tête de l’Östersunds FK pendant sept ans au cours de la dernière décennie (2011-2018) et a appris à parler couramment le suédois à cette époque. « C’est vraiment l’homme de la situation en Suède aujourd’hui », confie Lindgren.

« Sous Tomasson, c'était très mauvais. Le point fort du football suédois est une bonne organisation défensive, mais Tomasson faisait jouer l'équipe en un contre un sur tout le terrain. Cela ne correspondait absolument pas aux qualités du groupe », poursuit Lindgren dans De Telegraaf.

« Ce que Potter a tout de suite fait, c'est bien organiser la défense. Cela lui a immédiatement valu du succès. Il comprend les points forts du football suédois. Avec Tomasson, ça n'a pas du tout fonctionné. Il était déjà en difficulté en tant que Danois en Suède et ça n'a jamais vraiment fonctionné. »

Selon Lindgren, l’attaquant d’Arsenal Gyökeres est l’homme à surveiller pour les Oranje. « Il a également connu une longue période sans marquer avec l’équipe de Suède, mais cela était aussi lié au niveau de jeu décevant de la Suède. Aujourd’hui, il est en pleine forme. »

« Gyökeres est très dangereux en contre-attaque et c’est pourquoi il est l’attaquant idéal pour cette équipe suédoise », explique Lindgren. Avant de rencontrer la Suède, les Oranje auront déjà disputé leur premier match de groupe, contre le Japon. La Suède débutera un jour plus tard (le 15 juin) contre la Tunisie.