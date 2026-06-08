Lundi soir, l’équipe nationale néerlandaise a remporté de justesse son dernier match amical avant la Coupe du monde. Dans le stade Icahn de New York, fermé au public, le groupe entraîné par Ronald Koeman s’est imposé 2-1 face à l’Ouzbékistan grâce à deux penalties de Cody Gakpo. La soirée a toutefois été assombrie par la blessure de Bart Verbruggen et un carton rouge infligé au remplaçant Guus Til.

Avant la rencontre, les Néerlandais ont rendu hommage à l’ancien manager de l’équipe, Hans Jorritsma, récemment disparu, en évoluant avec un brassard noir. Peu avant le coup d’envoi, la sélection a également appris le forfait définitif de Jurriën Timber pour la Coupe du monde, en raison d’une blessure à l’aine. Koeman n’a effectué qu’une seule modification dans son onze : Denzel Dumfries a remplacé Mats Wieffer.

L’Ouzbékistan s’est créé la première occasion du match dès l’entame, mais les Pays-Bas ont ensuite pris l’initiative. Crysencio Summerville, Donyell Malen et Tijjani Reijnders ont successivement frôlé l’ouverture du score, tandis que Ryan Gravenberch tirait à côté depuis l’extérieur de la surface. Après une demi-heure de jeu, la logique fut enfin respectée : Summerville était fauché dans la surface, et Gakpo transformait le penalty (1-0).

Les Néerlandais ont maintenu leur emprise : Summerville a vu sa frappe repoussée, puis Malen a réclamé en vain un penalty juste avant la pause. L’équipe de Koeman a donc regagné les vestiaires avec une avance minimale.

Après la pause, Virgil van Dijk a failli doubler la marque sur corner et Gakpo a tenté sa chance de loin, mais le ballon a frôlé la lucarne. Le rythme est resté trop lent, les imprécisions se sont multipliées et la rencontre a perdu en intensité.

Le plus gros coup dur est survenu après l’heure de jeu : Verbruggen, touché au flanc ou à la hanche par un attaquant ouzbek, a dû céder sa place à Mark Flekken, suscitant l’inquiétude sur le banc néerlandais.

Peu après, l’entrant Brian Brobbey semblait tuer le match d’une belle tête, mais l’attaquant était hors-jeu. Le remplaçant Til commet deux touches de main malencontreuses hors de la surface. Après intervention du VAR, le milieu est expulsé, tandis que l’Ouzbékistan obtient seulement un coup franc, la première infraction ayant eu lieu juste en dehors de la surface.

Le coup franc ne donna rien, mais, à dix contre onze, les Néerlandais se retrouvèrent sous pression. Sur une action confuse devant le but, le ballon parvint au remplaçant Igor Sergeev, qui marca à bout portant. L’Ouzbékistan tira profit de son avantage numérique et arracha un match nul décevant pour les Oranje.

Dans le temps additionnel, Jan Paul van Hecke est retenu par Khusanov sur corner, offrant un nouveau penalty aux Néerlandais. Gakpo transforme sa deuxième tentative depuis les onze mètres : 2-1.

Les Néerlandais l’emportent donc 2-1, mais Koeman reste prudent à quatre jours de l’ouverture de la Coupe du monde face au Japon. La principale incertitude concerne l’état de Verbruggen. Le carton rouge de Til ne devrait pas entraîner de suspension pour les matchs officiels, à moins que la FIFA ne qualifie son geste de « faute grave », ce qui semble peu probable.