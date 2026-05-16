Dans la rubrique « Tribunegeluiden », Voetbalzone inverse les rôles et offre à ses lecteurs la possibilité de publier sur notre site un article d’opinion, une chronique ou tout autre texte intéressant sur le football. Pour cette édition de « Tribunegeluiden », la parole est donnée à Jeyan Sahin, qui nous parle de l’équipe nationale néerlandaise.

Par Jeyan Sahin

Après le mémorable Mondial au Qatar, la fièvre de la Coupe du monde est enfin de retour. Cet été, les Oranje auront une nouvelle chance, toujours dirigés par le sélectionneur Ronald Koeman, en vue du prochain tournoi en Amérique du Nord.

Avec un passé douloureux à surmonter – trois finales perdues – les Oranje abordent la compétition avec un mélange d’espoir et de prudence. Atteindre le dernier carré est une chose, mais l’objectif est désormais de conquérir enfin le titre suprême.

Critiques par nature, les Néerlandais n’épargnent pas l’encadrement : ils estiment que le sélectionneur n’est pas à la hauteur, favorise ses chouchous et privilégie un jeu trop pragmatique.

S’ajoutent à cela les incertitudes concernant l’attaquant de pointe et l’absence d’un « numéro 6 » de classe mondiale, à l’image de Mark van Bommel ou Nigel de Jong. Des lacunes qui obligent le staff à trouver, avant le coup d’envoi, des réponses convaincantes.

Si la renaissance de Malen en Italie ne suffit pas, Memphis Depay devra être à son meilleur niveau. Dans le cas contraire, les Néerlandais risquent une élimination précoce et pourront d’ores et déjà faire une croix sur le Mondial.

Pourtant, les Pays-Bas disposent d’atouts pour briller : la quête d’un véritable numéro 9 devrait donc être reléguée plus bas dans la liste des priorités.

L'effectif actuel de l'équipe nationale néerlandaise possède des profils capables de faire pâlir d'envie plus d'une grande nation du football. Dans ce sport, on part généralement d'un souhait tactique pour ensuite chercher le joueur idéal.

Pourtant, une approche plus pragmatique consiste à s’appuyer sur les atouts existants afin de bâtir un système sur mesure. Si les Oranje optent pour cette seconde voie, un tournoi réussi est à leur portée.

Se montrer à la hauteur

C’est un lieu commun, mais les équipes et les champions les plus performants se distinguent avant tout par leur mentalité de compétition. Certes, la préparation est essentielle, mais c’est surtout la capacité à gérer les scénarios imprévisibles qui fait la différence.

Une Russie étonnamment performante, une Argentine extrêmement coriace, les occasions face à l’Espagne et la défaite typique contre l’Angleterre : les Pays-Bas ont des défis bien plus pressants que de se lamenter sur l’absence d’un choix entre Robin van Persie et Klaas-Jan Huntelaar.

On cherche trop souvent le joueur ou le schéma parfait, au lieu de forger l’état d’esprit collectif indispensable dans un tournoi à élimination directe.

Les Pays-Bas ont trop souvent connu la défaite sur des détails en phase finale, et ces mêmes détails peuvent être maîtrisés. Non pas en misant sur un avant-centre parfait, sur l’arrivée de Peter Bosz ou sur un passage en 5-3-2, mais en forgeant un état d’esprit collectif capable de répondre présent quand ça compte.

Ce qui compte avant tout, c’est le changement de mentalité de l’équipe nationale néerlandaise. À ce titre, plusieurs exemples significatifs méritent d’être étudiés.

Pensons à l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar, à Liverpool sous Jürgen Klopp, à l’Arsenal de Mikel Arteta, à l’Atlético Madrid de Diego Simeone, au FC Barcelone sous Hansi Flick et à la domination actuelle du Paris Saint-Germain. Des équipes aux profils et aux philosophies d’entraîneurs radicalement différents.

Pourtant, toutes présentent un point commun crucial : dans tout ce qu’elles ont montré, la patte de l’entraîneur et l’ADN du club transparaissaient clairement.

L’Argentine a ainsi poussé dix-huit joueurs à donner le maximum sur le terrain, et la même intensité collective s’est retrouvée chez les autres formations citées.

Le PSG a perdu Neymar et Kylian Mbappé en peu de temps. Liverpool disposerait d’un milieu de terrain seulement moyen, l’attaque d’Arsenal s’avérerait insuffisante, le Barça ferait face à des problèmes financiers et à un déficit de défenseurs centraux, et l’Argentine devait évoluer avec une défense jugée médiocre et parfois à dix, Lionel Messi ne pesant pas sur le jeu sans ballon. Pourtant, ces lacunes se sont à peine ressenties une fois le coup d’envoi donné.

Toute équipe performante ou dépassant ses limites, à l’image de l’actuelle sélection néerlandaise, présente forcément des profils manquants.

Au final, peu importe : l’état d’esprit et la structure ont répondu présents. Des leçons à retenir pour les Pays-Bas, qui doivent s’appuyer sur ces facteurs plutôt que de chercher en vain le joueur parfait à chaque poste.

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Ne pas perdre est souvent plus crucial que de signer une grande victoire.

Il est vrai que l’équipe nationale néerlandaise doit se passer de Van Persie, Arjen Robben et Van Bommel, et cette absence se fait sentir. En revanche, les Pays-Bas disposent aujourd’hui de qualités peu visibles en 2010 et 2014.

Si les observateurs saluent le niveau exceptionnel des défenseurs centraux, ils soulignent aussi l’émergence d’arrières latéraux polyvalents, une tendance qui s’accentue ces dernières années. Des entraîneurs de renom comme Pep Guardiola, Xabi Alonso ou Arteta exploitent déjà ce profil, et l’on pense notamment à Josko Gvardiol, Piero Hincapié, Jurriën Timber ou Jules Koundé.

Ces joueurs combinent les qualités défensives d’un axial avec une aisance balle au pied digne d’un latéral. Un atout que la sélection néerlandaise, riche en options, devra exploiter cet été.

Au milieu de terrain, l’absence d’un meneur de jeu de classe mondiale a souvent été pointée du doigt. La critique est en partie justifiée, mais le secteur reste prometteur. Avec Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch, les Pays-Bas disposent de la technique et de la maîtrise nécessaire pour rivaliser avec les meilleures nations.

Cette fiabilité technique limitera les pertes de balle inutiles et offrira une meilleure assise défensive. Le milieu pourrait ensuite être complété par un élément intelligent et mobile à l’image de Tijjani Reijnders, ou par un spécialiste des coups de pied arrêtés comme Teun Koopmeiners. Reste une condition sine qua non : que Gravenberch et De Jong demeurent à leur meilleur niveau, car le collectif perd considérablement en qualité sans ce duo.

L’attaque est sans doute la ligne la plus discutée. Traditionnellement portée par des attaquants de classe mondiale, cette ligne apparaît aujourd’hui comme le maillon faible de l’équipe. Si Cody Gakpo et Donyell Malen sont d’excellents joueurs, leur niveau reste toutefois inférieur à celui des avant-postes des autres grandes nations. Heureusement, le potentiel défensif et le milieu de terrain devraient compenser cette lacune.

Pour y parvenir, il faut encore un changement ou une progression tangible. Trop souvent, les Pays-Bas alignent des défenseurs de classe mondiale et occupent correctement l’espace derrière le ballon, mais concèdent tout de même des buts trop facilement.

Mieux vaut se concentrer non pas sur le nombre de défenseurs battus, mais sur la discipline tactique, le pressing et l’esprit de gagne.

Imago

Il y a matière à espoir pour une belle Coupe du monde.

En 2010 et 2014, les Oranje possédaient des avant-postes de classe mondiale mais une défense perméable ; aujourd’hui, la situation s’est inversée, au grand dam des supporters. Malgré ces réserves, l’espoir demeure pour le prochain Mondial.

Les Néerlandais possèdent un effectif capable de dominer entre les deux surfaces, de trouver le chemin des filets depuis n’importe quelle zone et de s’appuyer sur des défenseurs de classe mondiale. Cette solidité défensive leur permet de « souffrir » sans ballon face aux meilleures équipes, à l’image du Chelsea de Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions.

L’entraîneur du PSV, Bosz, livre une citation inspirante. Alors que le club traversait une phase délicate, il a expliqué comment le collectif avait retrouvé son efficacité maximale. Il a révélé s’être inspiré d’Arteta. Selon lui, Arsenal est capable, tant en phase offensive qu’en phase défensive, de constamment prendre l’adversaire à contre-pied, ce qui permet de rester dans le match et d’imposer une organisation rigoureuse. Même entraîneur, mêmes joueurs, mais une mentalité différente : le PSV a retrouvé son niveau et les résultats ont suivi.

Le football néerlandais possède de solides atouts : une formation des jeunes de référence, l’héritage du « football total », la naissance de légendes et l’émergence d’entraîneurs de renommée mondiale. Autant de domaines où le pays fait figure de modèle sur la scène internationale.

Sans le ballon, les Pays-Bas doivent encore progresser sur les plans mental et tactique. Cet été, l’équipe nationale aura l’occasion de prouver que son pays reste une grande nation du football.

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