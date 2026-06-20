L'équipe nationale néerlandaise a surclassé la Suède et est virtuellement qualifiée pour le tour suivant

Samedi soir, en Coupe du monde aux États-Unis, les Pays-Bas ont dominé la Suède à Houston. Les Oranje ont rapidement pris les commandes grâce à un doublé de Brian Brobbey et à deux autres réalisations de Cody Gakpo. Anthony Elanga a bien réduit le score pour les Scandinaves, mais Crysencio Summerville, en fin de match, a fixé le résultat final à 5-1. Avec quatre points dans le groupe F et une différence de buts flatteuse, les Oranje sont virtuellement qualifiés pour le deuxième tour.

Le sélectionneur Ronald Koeman a surpris en titularisant Brobbey au détriment de Crysencio Summerville. Donyell Malen a donc glissé sur l’aile droite. Brobbey a justifié immédiatement la confiance de son entraîneur : une action fluide initiée à gauche a permis à Cody Gakpo de centrer au cordeau. L’avant-centre, à la conclusion, a poussé le ballon au fond des filets pour l’ouverture du score (1-0, 5^e).

La Suède a immédiatement réagi par une occasion de Viktor Gyökeres, mais Bart Verbruggen a réalisé un arrêt décisif. Les Oranje ont ensuite continué à dominer et ont doublé la mise à la dix-septième minute. Cette fois, le centre est venu de Denzel Dumfries depuis la droite et, une nouvelle fois, Brobbey était à la réception. D’une touche subtile, il a déjoué le gardien Kristoffer Nordfeldt pour porter le score à 2-0.

Les Néerlandais semblaient se diriger vers une fin de match tranquille, mais, après la première pause, le scénario a changé. La Suède a modifié sa tactique et pris progressivement le contrôle du jeu. Yasin Ayari, Alexander Isak et Gyökeres se sont illustrés, contraignant Verbruggen à plusieurs interventions décisives pour préserver l’écart.

Juste avant la mi-temps, les Oranje ont même évité de concéder un but : sur un coup franc, Gustaf Lagerbielke a profité d’une hésitation de Verbruggen pour marquer, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu. Les Néerlandais ont donc regagné les vestiaires avec un avantage confortable de 2-0, malgré une période de domination suédoise.

À la mi-temps, Koeman lance Summerville en lieu et place de Malen, et le coup de fouet est immédiat : deux minutes après la reprise, Dumfries centre à nouveau, Brobbey manque son triplé d’un cheveu, mais Gakpo suit et inscrit le 3-0.

Les Scandinaves doivent alors prendre plus de risques, créant des espaces pour les contres. À la 54e, les Oranje en profitent pleinement : Summerville, lancé en transition rapide, sert Gakpo, qui rentre dans l’axe et loge le ballon dans le petit filet : 4-0. Le match semble alors définitivement scellé.

Les Néerlandais reçoivent toutefois un avertissement quelques minutes plus tard : bien lancé en contre, le remplaçant Anthony Elanga bat Verbruggen d’une accélération fulgurante et réduit le score (4-1). Un simple but de consolation.

Les Oranje ont ensuite géré la fin de rencontre, ponctuée par l’entrée de Memphis Depay en lieu et place de l’excellent Brobbey. La Suède a continué à chercher à réduire l’écart, mais s’est à nouveau exposée en fin de match.

À la 89^e minute, Summerville, servi à l’entrée de la surface, a conclu l’action d’une frappe placée dans le coin inférieur gauche. Un but splendide qui a permis au remplaçant de sceller le score à 5-1 et d’offrir aux Oranje une victoire éclatante à Houston.