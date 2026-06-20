L'équipe nationale néerlandaise a reçu une visite de marque dans les vestiaires après la rencontre face à la Suède : « On a pris une petite photo. »

Après la victoire de l’équipe nationale néerlandaise face à la Suède (5-1), des invités de marque ont fait irruption dans le vestiaire des Oranje : le roi Willem-Alexander et la reine Máxima. C’est ce qu’ont rapporté Bart Verbruggen et Ronald Koeman à la NOS après la rencontre.

Interrogé sur l’ambiance dans le vestiaire après la rencontre, Verbruggen a confirmé : « Oui, bien sûr. C’était un moment formidable, car la famille royale est entrée dans le vestiaire. Nous avons échangé quelques mots et pris une photo ensemble. »

« C’était très sympa. Le Roi m’a dit que j’avais bien joué et réalisé de beaux arrêts. Il a ajouté qu’il avait apprécié le match. C’est le plus important, donc tout le monde est content », a ajouté le gardien.

Koeman s’est lui aussi réjoui de la présence du couple royal : « Nous savions que la famille royale était présente. Dans ces circonstances, il n’est pas agréable de ne pas gagner. »

« On a peut-être aussi joué pour eux. C’est unique de pouvoir prendre une photo tous ensemble. C’est génial », a ajouté le sélectionneur.

Avant la rencontre, le roi Willem-Alexander, la reine Máxima et leur fille la princesse Ariane avaient déjà pris place dans les tribunes du stade de Houston, aux côtés du président de la FIFA Gianni Infantino.

Les Néerlandais ont dominé la rencontre et l’ont emporté 5-1. Brian Brobbey et Cody Gakpo ont chacun inscrit un doublé, puis Anthony Elanga a temporairement réduit l’écart. Enfin, le remplaçant Crysencio Summerville a fixé le score final à 5-1 juste avant le coup de sifflet final.