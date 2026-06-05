L'équipe nationale néerlandaise a observé une minute de silence avant sa première séance d'entraînement aux États-Unis

Avant de débuter son premier entraînement aux États-Unis, la sélection néerlandaise a observé une minute de silence en hommage à l’ancien manager de l’équipe, Hans Jorritsma, décédé jeudi à l’âge de 77 ans des suites d’une longue maladie.

Les joueurs dirigés par le sélectionneur Ronald Koeman ont respecté ce moment de recueillement sur la pelouse de l’Etihad City Football Academy de New York, où sont prévus au total trois entraînements.

Lundi prochain, les Néerlandais disputeront leur dernier match amical avant le coup d’envoi de la Coupe du monde ; ils affronteront l’Ouzbékistan dirigé par Fabio Cannavaro, dans une rencontre à huis clos.

Ancien joueur et sélectionneur de l’équipe nationale de hockey, il a ensuite occupé le poste de manager des Oranje pendant plus de vingt ans. Recommandé par le sélectionneur Guus Hiddink, il avait pris ses fonctions en 1996 et les avait exercées pendant vingt-et-un ans, jusqu’à son départ en 2017.

Au cours de ces 21 années, il a pris part à plusieurs phases finales : quatre Coupes du monde et quatre Championnats d’Europe.

Il a travaillé aux côtés de Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Marco van Basten, Bert van Marwijk, Guus Hiddink, Danny Blind et Dick Advocaat.

Il était présent en 2010 lorsque les Oranje ont atteint la finale de la Coupe du monde, battus in extremis par l’Espagne. Après l’élimination des Pays-Bas lors des qualifications pour le Mondial 2018 en Russie, le dirigeant a quitté la KNVB.