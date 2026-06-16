L'équipe nationale néerlandaise a finalisé, en pleine Coupe du monde, un accord portant sur un transfert sensationnel de 60 millions d'euros

Tottenham Hotspur a finalisé un accord pour le transfert de Jan Paul van Hecke, annonce David Ornstein de The Athletic. Brighton & Hove Albion percevra plus de 60 millions d’euros pour le défenseur, actuellement engagé dans la Coupe du monde avec les Pays-Bas.

Un accord personnel entre le joueur et les Spurs était déjà acté depuis plusieurs semaines, mais les deux clubs peinaient à se mettre d’accord sur le montant du transfert. Ce dernier a finalement été fixé à 60 millions d’euros.

La durée exacte de son contrat n’a pas encore été dévoilée, mais Voetbal International évoque plusieurs saisons. À Tottenham, il retrouvera l’entraîneur Roberto De Zerbi, avec qui il a déjà travaillé à Brighton.

À Londres, il retrouvera notamment Micky van de Ven et Xavi Simons. Le Néerlandais a d’ailleurs révélé avoir déjà évoqué les Spurs avec son futur coéquipier.

« J’ai bien sûr discuté du club avec lui », a récemment déclaré Van de Ven lors d’une conférence de presse à New York. « Est-ce que ce serait une belle opportunité ? Je pense que oui. »

Maintenant que son transfert est acté, le défenseur peut se concentrer pleinement sur la Coupe du monde, où il forme avec Virgil van Dijk l’axe central de la sélection néerlandaise. Lors du match nul 2-2 contre le Japon, il a d’ailleurs livré une performance remarquée.

Cette nouvelle sera accueillie avec enthousiasme à Breda : lors de la vente de Van Hecke en 2020, le NAC avait négocié 7,5 % sur toute revente future, ce qui lui rapportera environ 4,5 millions d’euros, indemnité de formation comprise.