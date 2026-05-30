Les joueurs de l’équipe nationale néerlandaise se sont réunis à Zeist pour peaufiner leur préparation en vue de la Coupe du monde. Sous une vidéo publiée par OnsOranje, montrant l’arrivée du groupe, un homme attire tous les regards : Memphis Depay.

Son choix vestimentaire attire une nouvelle fois de vives critiques : « Memphis est-il dans un groupe de rock ou quoi ? » demande un internaute.

« Depay va finir sur le banc à cause de sa tenue, mec, mec, mec… », réagit un autre. Un autre encore déclare : « Memphis essaie encore de se donner un air artistique ? Les créatifs hollandais sont exposés au Rijksmuseum. Quel joueur de merde, beurk. »

Un internaute, dont le commentaire a récolté de nombreux « j’aime », résume ainsi la situation : « Memphis a l’air d’avoir marqué 35 buts et délivré 15 passes décisives. Le seul problème, c’est qu’il était et qu’il est toujours à moitié blessé, et qu’il n’a presque pas joué. »

Pourtant, les avis ne sont pas tous négatifs : du Brésil, où l’attaquant évolue, de nombreux internautes saluent son style.

« Un champion du monde, Memphis, le plus classe », écrit un internaute en portugais. « Notre numéro 10 », « Je suis Brésilien mais je vais soutenir les Néerlandais » et « Le boss Depay », peut-on encore lire.

Les Néerlandais débuteront leur Coupe du monde le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin et la Tunisie dans la nuit du 25 au 26 juin. Mercredi prochain, ils disputeront un dernier match amical contre l’Algérie.