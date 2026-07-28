L'équipe féminine d'Égypte débute son parcours à la Coupe d'Afrique des Nations par une défaite catastrophique

La sélection féminine d'Égypte a débuté son parcours à la Coupe d'Afrique des nations féminine disputée au Maroc, ce mardi, par une défaite catastrophique face à la Zambie sur le score de 6-0 lors de la première journée de la phase de groupes.

Barbra Banda, l'attaquante de la Zambie, a inscrit 4 buts, menant la sélection de son pays vers une victoire écrasante contre les Égyptiennes, tandis que les deux autres buts ont été l'œuvre de Rachael Nachula et d'Ireen Lungu.

Cette victoire porte le total de la sélection féminine de Zambie à 3 points en tête du groupe, alors que l'Égypte reste sans le moindre point à la dernière place du classement.

La sélection féminine d'Égypte a livré une prestation très modeste et n'a pas été en mesure de répondre au déferlement offensif zambien tout au long des 90 minutes.

La sélection féminine d'Égypte évolue dans le groupe 3 aux côtés des sélections de Zambie, du Malawi et du Nigeria.

La sélection féminine égyptienne disputera son deuxième match samedi prochain contre le Malawi, avant de conclure son parcours en phase de groupes mercredi face au Nigeria.