Dans la rubrique « Tribunegeluiden », Voetbalzone inverse les rôles et offre à ses lecteurs la possibilité de publier sur notre site un article d’opinion, une chronique ou tout autre texte intéressant sur le football. Pour cette édition de « Tribunegeluiden », la parole est donnée à Jeyan Sahin, qui nous parle de l’équipe nationale néerlandaise.

Par Jeyan Sahin

Après le mémorable Mondial au Qatar, la fièvre de la Coupe du monde est enfin de retour. Cet été, les Oranje auront une nouvelle chance, toujours dirigés par le sélectionneur Ronald Koeman, en vue du prochain tournoi en Amérique du Nord.

Avec un traumatisme à surmonter – trois finales perdues – les Oranje abordent la compétition avec espoir et prudence. Atteindre le dernier acte est une chose, mais l’objectif est désormais de soulever enfin le plus prestigieux des trophées.

Critique par nature, la nation batave ne fait pas exception aujourd’hui : on reproche au sélectionneur de ne pas être à la hauteur, de privilégier injustement ses joueurs fétiches et de pratiquer un football trop pragmatique.

Autres points de friction : l’absence d’un véritable numéro 9 et le manque d’un sentinelle de classe mondiale à la Mark van Bommel ou Nigel de Jong. Des lacunes qui obligent le staff à chercher, parfois fébrilement, la bonne formule.

Si la renaissance de Malen en Italie ne suffit pas, Memphis Depay devra être à son meilleur niveau. Dans le cas contraire, les Néerlandais risquent d’être éliminés dès les premiers tours.

Pourtant, les Néerlandais disposent des atouts nécessaires pour briller, et la quête du numéro 9 parfait devrait même passer au second plan dans la liste des priorités.

L’effectif actuel de l’équipe nationale néerlandaise possède des profils capables de faire pâlir d’envie plus d’une grande nation du ballon rond. Dans le football, on part généralement d’un souhait tactique pour ensuite chercher le joueur idéal.

Pourtant, une approche plus pragmatique consiste à s’appuyer sur les profils disponibles et à bâtir un système sur mesure. Si les Oranje choisissent cette seconde voie, un tournoi réussi est à leur portée.

Se montrer à la hauteur

C’est un lieu commun, mais les équipes et les champions les plus aboutis se distinguent par leur mentalité de compétition. Certes, la préparation est essentielle, mais c’est la gestion des imprévus qui fait la différence.

Une Russie étonnamment performante, une Argentine extrêmement coriace, les occasions face à l’Espagne et la défaite typique contre l’Angleterre : les Pays-Bas ont des défis plus pressants que de se lamenter sur l’absence d’un choix entre Robin van Persie et Klaas-Jan Huntelaar.

On cherche trop souvent le joueur ou le schéma parfait, et trop peu l’état d’esprit collectif indispensable dans un tournoi à élimination directe.

Les Pays-Bas ont trop souvent connu la défaite sur des détails en phase finale, et ces mêmes détails peuvent être maîtrisés. Non pas en misant sur un avant-centre parfait, sur l’arrivée de Peter Bosz ou sur un passage en 5-3-2, mais en forgeant un état d’esprit collectif capable de répondre présent quand ça compte.

Ce qui compte avant tout, c’est la transformation mentale de l’équipe nationale néerlandaise. À ce titre, plusieurs modèles inspirants existent.

Pensons à l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar, à Liverpool sous Jürgen Klopp, à l’Arsenal de Mikel Arteta, à l’Atlético Madrid de Diego Simeone, au FC Barcelone sous Hansi Flick et à la domination actuelle du Paris Saint-Germain. Des équipes aux profils et aux philosophies d’entraîneurs radicalement différents.

Pourtant, une constante se dégage : dans chacune de ces équipes, la patte de l’entraîneur et l’ADN du groupe transparaissent clairement.

L’Argentine a ainsi poussé dix-huit joueurs à se donner corps et âme sur le terrain, et la même intensité collective s’est retrouvée chez les autres formations citées.

Le PSG a perdu Neymar et Kylian Mbappé en peu de temps. Liverpool aurait un milieu de terrain seulement correct, l’attaque d’Arsenal serait insuffisante, le Barça peinerait face à ses problèmes financiers et à son manque de défenseurs centraux, et l’Argentine devrait composer avec une défense limitée et dix joueurs, Lionel Messi ne pesant pas sans le ballon. Pourtant, ces lacunes devenaient imperceptibles une fois le coup d’envoi donné.

Toute équipe performante ou dépassant ses limites, à l’image de l’actuelle sélection néerlandaise, présente inévitablement des profils manquants.

Au final, peu importe : l’état d’esprit et la structure ont répondu présents. C’est sur ces aspects que les Pays-Bas doivent s’appuyer, plutôt que de chercher le joueur parfait à chaque poste.

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Ne pas perdre est souvent plus crucial que de signer une grande victoire.

Il est vrai que l’équipe nationale néerlandaise doit se passer de Van Persie, Arjen Robben et Van Bommel, et cette absence se fait sentir. En revanche, les Pays-Bas disposent aujourd’hui de qualités peu visibles en 2010 et 2014.

Si les observateurs saluent le niveau exceptionnel des défenseurs centraux, ils soulignent aussi l’émergence d’arrières latéraux polyvalents, une tendance qui s’accentue ces dernières années. Des entraîneurs de renom comme Pep Guardiola, Xabi Alonso ou Arteta exploitent cette polyvalence ; on pense notamment à Josko Gvardiol, Piero Hincapié, Jurriën Timber ou Jules Koundé.

Ces joueurs allient les qualités défensives d’un axial à une aisance balle au pied digne d’un latéral. Un atout que la sélection néerlandaise, riche en options, devra exploiter cet été.

Au milieu du terrain, l’absence d’un meneur de jeu de classe mondiale a souvent été pointée du doigt. Un constat partiellement justifié, mais les Pays-Bas peuvent malgré tout s’appuyer sur des profils techniques : Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch offrent le niveau de contrôle nécessaire pour rivaliser avec les meilleures nations.

Cette fiabilité technique limitera les pertes de balle inutiles et offrira une meilleure assise défensive. Le milieu pourrait ensuite être complété par un élément intelligent et mobile comme Tijjani Reijnders, ou par un spécialiste de la frappe comme Teun Koopmeiners. Reste que la condition sine qua non est la fraîcheur physique de Gravenberch et De Jong, car le niveau collectif s’en trouve considérablement affaibli en cas de blessure.

L’attaque est sans aucun doute la ligne la plus discutée. Traditionnellement, les Oranje alignent des attaquants de classe mondiale, mais cette ligne est aujourd’hui probablement leur maillon faible. Si Cody Gakpo et Donyell Malen sont d’excellents joueurs, leur niveau reste en deçà de celui des avant-postes des autres grandes nations. Cela dit, le potentiel de la défense et du milieu de terrain devrait compenser cette lacune.

Pour y parvenir, une évolution reste nécessaire. Trop souvent, malgré des défenseurs de classe mondiale et un bloc défensif nombreux, les Néerlandais concèdent encore trop facilement des buts.

Mieux vaut se concentrer non pas sur le nombre de défenseurs battus, mais sur la discipline tactique, le pressing et l’esprit de gagne.

Imago

Il y a matière à espoir pour une belle Coupe du monde.

En 2010 et 2014, les Oranje alignaient des attaquants de classe mondiale mais leur défense était vulnérable ; aujourd’hui, c’est l’inverse, et cela peut frustrer. Malgré ces réserves, l’espoir demeure avant la Coupe du monde.

Les Néerlandais possèdent un effectif capable de dominer entre les deux surfaces, de trouver le chemin des filets depuis n’importe quelle zone et de s’appuyer sur des défenseurs de classe mondiale. Cette solidité défensive leur permet de « souffrir » sans ballon face aux meilleures nations, à l’image du Chelsea de Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions.

L’entraîneur du PSV, Bosz, livre une citation inspirante. Alors que le club traversait une phase délicate, il a expliqué comment le collectif avait retrouvé son efficacité maximale. Il a revendiqué s’être inspiré d’Arteta. Selon lui, Arsenal est capable, tant en phase offensive qu’en phase défensive, de constamment prendre l’adversaire à contre-pied, ce qui permet de rester dans le match et d’imposer une organisation rigoureuse. Même entraîneur, mêmes joueurs, mais une mentalité différente : le PSV a retrouvé son niveau et les résultats ont suivi.

Le football néerlandais possède de solides atouts : une formation de jeunes joueurs de haut niveau, l’héritage du « total football », la naissance de légendes vivantes et la présence d’entraîneurs reconnus mondialement. Autant de domaines où le pays fait figure de référence sur la scène internationale.

Sans le ballon, les Pays-Bas doivent encore progresser sur le plan mental et tactique. Cet été, l’équipe nationale aura l’occasion de prouver qu’elle est bien une grande nation du football.

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