L’équipe des entraîneurs des gardiens de Julian Nagelsmann reste en place : Jürgen Klopp clarifie une importante question de personnel à la DFB

Comme l’a confirmé Stefan Wessels, actuel entraîneur des gardiens de l’équipe nationale allemande, dans le « Brückengeflüster » de la NOZ, lui et son collègue Andreas Kronenberg continueront d’être responsables des gardiens de la DFB sous Klopp également.

« Je suis heureux que mon collègue entraîneur des gardiens Andreas Kronenberg et moi poursuivions l’aventure et puissions faire partie du nouveau staff technique. Espérons que nous contribuerons à rendre les prochaines années plus fructueuses », a déclaré Wessels.

Jusqu’à présent, on ne savait pas dans quelle mesure Klopp, en tant que nouveau sélectionneur, poursuivrait avec l’équipe actuelle des entraîneurs des gardiens. En marge de la présentation de Klopp, la DFB n’avait officiellement annoncé que ses adjoints, Peter Krawietz, Pepijn Lijnders et Sven Bender.

Avec le technicien de 59 ans, Wessels veut désormais poursuivre cette collaboration au « plus haut niveau ». « Quand un nouveau patron arrive, c’est toujours un peu différent. Dans le football, cela arrive généralement un peu plus souvent que dans d’autres professions. »

Avec Klopp, il a même déjà « un peu parlé du contenu », a poursuivi Wessels. « C’est un entraîneur incroyablement bon, qui apporte beaucoup d’expérience. J’espère que nous pourrons faire beaucoup. Même si les attentes sont déjà très élevées. »

Stefan Wessels a joué pour le Bayern Munich et le 1. FC Cologne

Wessels a lui-même gardé les cages entre 1998 et 2012 en tant que gardien en activité. Il a notamment été sous contrat avec le Bayern Munich, le 1. FC Cologne, Everton FC et le VfL Osnabrück. En Bundesliga, il totalise 60 apparitions.

Depuis mai 2025, il faisait partie intégrante de l’équipe des gardiens de la DFB. Auparavant, il avait eu la responsabilité des gardiens dans diverses sélections nationales de jeunes.