L’équipe de Turquie livre un avis tranché sur le sélectionneur Vincenzo Montella après une élimination douloureuse au Mondial

Les joueurs de la sélection turque ont présenté leurs excuses au peuple turc après leur élimination douloureuse de la Coupe du monde. La défaite 0-1 face au Paraguay a mis fin au rêve mondialiste de l’équipe entraînée par Vincenzo Montella.

La rencontre face au Paraguay a ressemblé comme deux gouttes d’eau au premier match de groupe contre l’Australie (défaite 2-0) : l’adversaire s’est regroupé en bloc et a étouffé les offensives turques, malgré la créativité d’Arda Güler et de Kenan Yildiz. Le pays est en deuil après cette élimination.

« Nous n’y sommes pas parvenus, nous avons échoué », a reconnu Güler, déçu, alors qu’on attendait beaucoup de lui. « Je ferai de mon mieux pour oublier ce tournoi tout au long de ma carrière en équipe nationale. Nous sommes très tristes, nous avons honte. Nous présentons nos excuses à tous nos supporters. Nous ferons de notre mieux pour nous améliorer lors des prochains tournois. »

Après la rencontre, les critiques en Turquie ont surtout visé le sélectionneur, Montella. Mais le groupe refuse de désigner un coupable. « Cela ne sert à rien de rejeter la faute sur quelqu’un. Nous sommes tous responsables », a déclaré Merih Demiral. « Nous présentons nos excuses sincères à tout notre peuple. Nous sommes profondément désolés de les avoir bouleversés. Je présente mes excuses à tous les Turcs. »

Hakan Çalhanoglu assume lui aussi l’échec collectif : « Nous avons tiré, mais le ballon n’est pas rentré. Pas de chance. Ils n’ont eu qu’une occasion et ils l’ont convertie. Ce fut une expérience enrichissante pour tout le monde. Nous pouvons être fiers de nous, car nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Regardez jusqu’où nous sommes allés… D’autres tournois nous attendent. »

Kerem Aktürkoglu tient même à saluer le groupe, Montella inclus. « Nous avons qualifié la Turquie pour la Coupe du monde après 24 ans d’absence, et notre entraîneur y a largement contribué. Nous connaissions les attentes, mais nous n’y avons pas répondu. Les critiques sont légitimes. Nous aurions dû terminer en tête de notre groupe. Je suis fier de l’engagement de mes coéquipiers. »

Le gardien Ugurcan Çakir, aligné avec ses coéquipiers, assume également sa part de responsabilité : « Nous voulions rendre le pays fier, mais nous avons échoué. Les attentes étaient élevées et nous n’y avons pas répondu. Je présente mes excuses aux supporters. Que dire ? Mes partenaires ont tout donné, nous nous sommes battus jusqu’au bout. »