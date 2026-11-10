Zinédine Zidane a reçu un nouveau coup dur en sélection française, après que la Fédération française a annoncé l'absence d'Aurélien Tchouaméni pour les deux prochains matchs face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations, en raison d'une blessure. Il devient ainsi le troisième joueur à quitter la liste des Bleus au cours des dernières heures.

La décision d'écarter le milieu de terrain international est intervenue après la blessure dont il a souffert au niveau du pubis, qui l'a empêché de terminer la séance d'entraînement ce mardi, et qui le renvoie dans son club du Real Madrid.

La Fédération française de football a précisé, dans un communiqué officiel, que Tchouaméni ressentait des douleurs musculaires depuis son arrivée au centre de Clairefontaine, soulignant que le staff médical de la sélection a décidé, en concertation avec le joueur et après avoir échangé avec les médecins du Real Madrid, de le renvoyer dans son club.

Le communiqué indique : « Le joueur ressent ces douleurs depuis son arrivée à Clairefontaine. Au vu de son historique médical, et après consultation il y a quelques minutes avec les médecins du Real Madrid, le staff médical de l'équipe de France a décidé, en accord avec le joueur, de le renvoyer dans son club. Il passera la nuit avec le groupe, avant de partir demain pour Madrid. »

La Fédération française n'a pas révélé la durée prévue de l'absence de Tchouaméni des terrains.

Le communiqué a indiqué que Zidane a décidé de ne pas appeler de remplaçant à Tchouaméni durant ce rassemblement, contrairement à ce qui s'est passé après le forfait de Pierre Kalulo et de Marcus Thuram au cours des dernières heures, puisqu'ils ont été remplacés respectivement par Saël Kumbedi et Junior Kroupi.

La blessure actuelle est le prolongement du même problème physique dont Tchouaméni avait souffert lors de la dernière Coupe du monde, et qui l'avait contraint à manquer le rassemblement de l'équipe de France en septembre dernier, avant son retour dans la liste lors de la présente trêve.

L'équipe de France doit affronter son homologue italienne après-demain jeudi, avant de recevoir la Turquie dimanche, dans le cadre de la Ligue des nations.