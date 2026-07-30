L'équipe de Fawaz Al-Shammari élimine Porcinos de la Coupe du monde des clubs de la Kings League et signe sa première victoire à Milan

L'équipe FWZ, présidée par le créateur de contenu koweïtien Fawaz Al-Shammari, a décroché sa première victoire dans la Coupe du monde des clubs de la Kings League 2026, organisée dans la ville italienne de Milan, après avoir battu le club espagnol Porcinos FC aux tirs au but sur le score de 4-1, éliminant ainsi l'un des principaux favoris au titre et confirmant la présence grandissante des équipes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord dans cette compétition mondiale.

L'équipe koweïtienne a livré une prestation remarquable face à son adversaire espagnol, considéré comme l'une des formations les plus performantes et les plus populaires de la Kings League, réussissant à conclure son parcours dans le tournoi en signant sa première victoire pour sa participation à la Coupe du monde des clubs. Un nouvel exploit qui s'ajoute à la présence des équipes de la région dans l'événement mondial, quelques jours après la victoire historique remportée par l'équipe saoudienne DR7 contre le tenant du titre dès son entrée en lice.

La ville italienne de Milan accueille les rencontres de la Coupe du monde des clubs de la Kings League 2026 du 26 juillet au 1er août, avec la participation de 16 équipes représentant les championnats de la Kings League à travers le monde, qui se disputent le titre de champion du monde de football à sept selon les règles innovantes qui font la renommée de la compétition.

Cet exploit intervient au moment où la région Moyen-Orient et Afrique du Nord se prépare au lancement de la première saison complète de la Kings League – Moyen-Orient, organisée dans la capitale saoudienne Riyad du 18 septembre au 30 octobre, avec la participation de 10 équipes, dans le cadre du partenariat stratégique entre la Kings League et la société Surj Sports Investment, la Kool Arena du Boulevard Riyadh City accueillant l'ensemble des matchs de la nouvelle saison.

La nouvelle saison connaît une expansion du nombre d'équipes participantes après le succès de l'édition inaugurale, leur nombre passant de 8 à 10 équipes, avec 11 journées prévues avant la clôture des compétitions par la tenue du carré final (Final Four) destiné à désigner le champion de la saison.

La Kings League, fondée par la star espagnole Gerard Piqué, est une compétition innovante de football à sept qui allie compétition sportive, création de contenu et divertissement numérique, à travers des règles non conventionnelles et une forte interaction avec le public. Elle est parvenue en peu de temps à s'imposer à l'échelle mondiale en lançant des éditions locales dans plusieurs pays, en plus de l'organisation des Coupes du monde des clubs et des sélections, devenant ainsi l'une des compétitions sportives à la croissance la plus rapide au monde.

Présentation de la Kings League au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

La Kings League au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est la version régionale de la Kings League mondiale. Elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la Kings League et la société Surj Sports Investment, avec pour objectif d'offrir une nouvelle expérience du football dans la région.

Le championnat repose sur le concept imaginé par le fondateur de la Kings League, Gerard Piqué, fondé sur une réinvention du football avec des règles innovantes qui allient compétition sportive et divertissement, à travers un championnat de football à sept dont les équipes sont présidées par une élite des créateurs de contenu et influenceurs les plus en vue de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

La Kings League au Moyen-Orient et en Afrique du Nord mêle sport, divertissement et culture numérique, pour offrir une expérience interactive moderne qui redéfinit la manière de suivre le football et répond aux attentes de la nouvelle génération de supporters.