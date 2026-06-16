Lionel Messi, la star de l’équipe d’Argentine, mène la formation de son pays pour le match contre l’Algérie ce mercredi matin, en ouverture des rencontres du groupe 10 de la Coupe du monde 2026, en l’absence de Julián Álvarez.

Le capitaine argentin figure dans le onze de départ des « Tango », portant à six le nombre de ses participations consécutives à la Coupe du monde, un record toujours inédit dans l’histoire du tournoi.

Son coéquipier Alvarez, lui, commence sur le banc : l’entraîneur Lionel Scaloni juge en effet que l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’est pas encore suffisamment en forme pour démarrer la rencontre.

Voici le onze de départ de l’Albiceleste : Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Tiago Almada, Lionel Messi et Lautaro Martínez.

Côté algérien, le sélectionneur Vladimir Petković crée la surprise en laissant Riyad Mahrez sur le banc.

L’attaquant de Manchester City a ainsi débuté la rencontre sur le banc, aux côtés de Houssem Aouar.

En revanche, le technicien suisse a aligné Anis Haj Moussa dans le onze de départ.

Le onze algérien aligné était le suivant : Luka Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Rami Bensbaïni, Rayan Aït-Nouri, Anis Haj Moussa, Hicham Boudouaï, Nabil Bentaleb, Fares Chaïbi, Ibrahim Maza et Amine Jouiri.