L’équipe d’Arabie saoudite retrouve la Coupe du monde 16 ans après sa dernière participation, tandis que l’Égypte signe un retour historique dans la compétition

La Fédération internationale de football (FIFA) a officialisé la sélection d’équipes d’arbitres arabes pour officier lors de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, verra s’affronter 48 sélections, dont huit issues du monde arabe, une première dans l’histoire de la compétition.

La Fédération saoudienne de football a officialisé, sur son site internet, la sélection d’une équipe d’arbitres saoudiens pour prendre part à la Coupe du monde.

Ce trio est composé de l’arbitre central Khaled Al-Taris, de l’assistant Mohammed Al-Abkari et de l’arbitre vidéo Abdullah Al-Shehri.

Il s’agit de la première participation d’arbitres saoudiens à une Coupe du monde depuis 2010.

La Fédération égyptienne de football a également publié, sur son compte officiel Facebook, un communiqué annonçant la sélection d’une équipe arbitrale 100 % égyptienne.

L’équipe comprend Amin Omar comme arbitre de terrain, Mahmoud Abou Al-Raghal et Ahmed Hossam Taha comme arbitres assistants, ainsi que Mahmoud Ashour comme arbitre vidéo.

Il s’agit d’une première historique pour l’arbitrage égyptien.