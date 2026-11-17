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La prestation de l’Allemagne face aux Pays-Bas n’était-elle que « moyenne » ? Rafael van der Vaart surprend par ses déclarations.

Après la lourde défaite face à l’Allemagne, l’ancien joueur de Bundesliga Rafael van der Vaart a vivement critiqué les internationaux néerlandais, balayés par une équipe allemande qu’il juge « moyenne ».

Les Pays-Bas se sont fait surclasser par une équipe allemande dont la prestation était tout au plus moyenne , a estimé van der Vaart dans son rôle de consultant pour la chaîne NOS. « Franchement, j’ai trouvé l’Allemagne assez moyenne. Ce n’est certainement pas la meilleure équipe allemande que nous ayons jamais affrontée. Et pourtant, on perd 5-0. Il y a vraiment de quoi avoir honte. »

Lors de cette défaite 5-0 (1-0 à la mi-temps) , les Oranje ont manqué de tout courage dans le jeu offensif, a poursuivi l’ancien international néerlandais aux 109 sélections. « On aurait dit qu’ils avaient tous fait dans leur culotte. Un vrai sac de pommes de terre. »

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Joey Veerman, pourtant très performant avec le BVB ces dernières semaines, a « raté ballon après ballon ». Tijjani Reijnders, auteur d’un triplé lors de la victoire 7-0 contre la Grèce il y a quelques jours, a lui aussi pris « trop de mauvaises décisions ».

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Van der Vaart s’en est également pris au gardien Bart Verbruggen. Après le but du 5-0, celui-ci avait réuni ses coéquipiers pour une sorte de réunion de crise, sans doute pour dénoncer le comportement défensif parfois effarant des joueurs devant lui.

« Honnêtement, je ne peux même pas regarder ça, a déclaré van der Vaart. Un gardien fait une chose pareille, et je me dis : tu viens d’encaisser cinq buts. On ne peut certes pas attendre de toi que tu arrêtes tous les ballons, mais tu n’as même pas été près d’en toucher un. »

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Cette lourde défaite face au grand rival allemand a fait reculer les Néerlandais à la deuxième place lors de la dernière journée de la phase de groupes. Celle-ci suffit certes pour se qualifier en quarts de finale, mais les Oranje y affronteront désormais le premier d’un autre groupe. À l’heure actuelle, il s’agirait de la France, de l’Angleterre ou du Portugal.