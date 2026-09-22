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Équipe d'Allemagne, news : Sammer critique ouvertement Bierhoff

Matthias Sammer a réagi aux récentes déclarations de l'ancien manager de la DFB Oliver Bierhoff sur le « débat autour des personnalités » au sein de la sélection allemande, et a attribué au champion d'Europe 1996 une part décisive dans cette problématique.

Dans une interview accordée à kicker, Bierhoff avait déploré que la Mannschaft manque actuellement de joueurs cadres expérimentés et de « personnalités marquantes avec de grandes qualités individuelles ».

Sammer a ensuite déclaré sur Sky : « Cela ne remonte pas à si longtemps, on entendait aussi de son côté qu'il nous fallait en Allemagne des hiérarchies plates. »

Lui-même a en revanche toujours été un partisan des « leaders, des joueurs d'équipe et des individualistes » dans une équipe. « Si tu veux tous les traiter de la même manière, dans le vestiaire, sur le terrain, alors il ne faut pas venir se plaindre aujourd'hui ou dire qu'il nous manque quelques caractères », a poursuivi Sammer.

Selon Sammer, Bierhoff, en tant que manager responsable de 2004 à 2022, doit « en partie » être tenu responsable de cette situation. « Je suis arrivé à la Fédération en 2006 et, en 2007, je me suis posé la question : il y a quelque chose qui ne va pas ici. Juste ça, ni bien ni mal. Et puis les gens m'ont demandé : pourquoi ? J'ai dit, nous sommes tous pareils. Ils sont tous gentils et agréables et c'est très bien, mais nous ne sommes pas ici dans un centre équestre. C'est du sport de haut niveau, parfois c'est rude. À l'entraînement aussi, ça doit parfois secouer, dans le vestiaire aussi, ça doit parfois secouer. »

Parler de hiérarchies plates dans le sport de haut niveau et dans une équipe constitue, selon le joueur de 59 ans, « l'une des plus grosses erreurs » jamais commises : « C'est une catastrophe. »

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Équipe d'Allemagne, news : les nouveaux séduits par le « super type » Klopp

Jürgen Klopp, qui sait si bien rallier les gens à sa cause, a déjà fait forte impression sur les nouveaux venus en sélection. « Pour lui, tu as l'impression que tu traverserais le feu », a déclaré Philipp Treu au camp de la DFB à Herzogenaurach au sujet du nouveau sélectionneur. Pour le joueur de Fribourg, cela ne fait aucun doute : Klopp « est un super type ».

Et le « super type » Klopp donne sa chance à de nombreux joueurs pour ses débuts. Outre Treu, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Behrens et Younes Ebnoutalib préparent eux aussi chez le partenaire adidas le début de la Ligue des nations jeudi (20 h 45) aux Pays-Bas.

Ce que Klopp attend d'eux ? « Que nous représentions l'équipe nationale allemande avec fierté », comme l'a raconté Ebnoutalib avant l'entraînement de mardi après-midi, « que nous donnions tout, même quand ça ne va pas parfois, que nous nous arrachions totalement ».

Le joueur de Francfort aurait aussi pu choisir l'équipe nationale marocaine. Mais : « Quand Klopp appelle, il faut y aller. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, il y a déjà une énergie positive. »

Rosenfelder, de Fribourg, partage cet avis. Klopp apporte « beaucoup de charisme », a déclaré le défenseur central. « On a évidemment un grand respect, mais dans les échanges il est très gentil, très sympathique et il sait bien t'embarquer avec lui. » Lors de ses premiers jours avec la DFB-Elf, Rosenfelder veut « tout absorber. J'en ai tout simplement envie ».

Cela vaut aussi pour son coéquipier au SC Treu, qui a l'œil sur le poste vacant d'arrière droit. « Je veux montrer qui je suis », a déclaré Treu, qui cite Philipp Lahm comme modèle. « Sur moi, a assuré Treu, on peut toujours compter. » S'il entre en jeu, il veut « laisser son cœur sur le terrain et toujours tout donner ».

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Équipe d'Allemagne, news : Sammer voit grand pour Klopp

Matthias Sammer nourrit de grands espoirs avec les débuts de Jürgen Klopp comme sélectionneur de l'Allemagne. « Je reconnais chez lui un plan absolu. On peut toujours débattre de sa forme d'organisation, mais elle répond à un plan », a déclaré le champion d'Europe 1996 dans 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' sur Sky. Son immense espoir est « que cette équipe nous redonne une identité dont nous avons urgemment besoin ».

Klopp a succédé à Julian Nagelsmann après le fiasco de la Coupe du monde. Mardi, il dirige son premier entraînement collectif à Herzogenaurach. Klopp fera ses débuts comme sélectionneur jeudi (20 h 45) à Amsterdam contre les Pays-Bas.

« Il ne peut pas faire de miracles, il s'agit toujours, dans sa personnalité et dans son expérience d'entraîneur, de faire comprendre aussi que cela peut éventuellement demander un peu de temps », a averti Sammer face à des attentes trop élevées autour du supposé sauveur du football allemand : « Il agit avec euphorie - déjà maintenant -, aussi sur le peuple, aussi sur l'équipe. Mais à un moment donné, on ne peut pas avancer uniquement avec de l'euphorie. »

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