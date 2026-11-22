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Ruben Amorim a salué la discipline tactique de son effectif après la large victoire de l’AC Milan contre Frosinone (5-1), dimanche. L’entraîneur milanais estime que ses joueurs adhèrent pleinement à sa vision, alors qu’ils poursuivent leur remontée au classement de Serie A.

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La souplesse tactique porte ses fruits à San Siro

L’entraîneur de l’AC Milan, Amorim, n’a pas tari d’éloges sur ses joueurs après leur démonstration offensive face à Frosinone. Cette victoire a donné un sérieux coup de fouet au moral de Milan, qui a profité du choix des visiteurs de passer à un 3-4-3 avec un faux numéro neuf pour leur déplacement à San Siro. L’approche tactique de Frosinone a laissé d’importants espaces derrière, que Milan a brillamment exploités en contre-attaque. Après le but contre son camp de Gabriele Calvani, Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse et Christian Pulisic ont tous marqué pour parachever cette prestation dominante.

« L’essentiel, c’est que nous avons un plan pour le match et que l’équipe croit en ce plan », a déclaré Amorim à DAZN Italia. « Vous connaissez Frosinone aussi bien que moi : cette équipe presse partout. J’avais compris qu’en arrivant à San Siro avec beaucoup de points, elle ferait preuve de beaucoup de courage. Avec la vitesse de Rabiot, Moreira, Pulisic et Ramos, nous pouvions jouer les transitions. Nous avons un peu changé notre façon de jouer en fonction de l’adversaire et cela a été une bonne soirée pour nous », a ajouté l’entraîneur dans son analyse d’après-match.

Des principes de jeu et une polyvalence dans le placement

Les déplacements constants de Pulisic ont joué un rôle clé pour déjouer le marquage individuel de Frosinone, les permutations des Milanais créant des espaces à exploiter. Cette victoire a également renforcé la course de l’AC Milan à la qualification pour la Ligue des champions : il s’agit de son cinquième succès lors de ses six derniers matches de Serie A, qui consolide sa quatrième place.

« Nous construisons des principes de jeu et apprenons à mieux comprendre le match. Nous savions que Frosinone pratiquait le marquage individuel. C’est pour cela que Pulisic semblait être partout : nous savions que les adversaires nous suivraient et que nous pourrions créer beaucoup de danger en échangeant nos rôles », a poursuivi Amorim.

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Amorim explique le remplacement de Goncalo Ramos

Seule ombre au tableau de la soirée : l’état physique de Ramos, contraint de sortir en raison d’un problème musculaire peu après avoir marqué. Alors que les supporters pouvaient s’attendre à voir entrer le jeune prodige Francesco Camarda, Amorim lui a préféré Alphadjo Cisse.

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« Vous avez vu le match : nous n’avons pas passé beaucoup de temps aux abords de la surface, les espaces étaient derrière. Si nous avions contrôlé le match d’une autre manière, Camarda aurait été le bon choix, mais Cisse est très rapide. Vous avez vu qu’il n’a pas mis l’adversaire en difficulté en conservant le ballon, mais grâce à ses appels en profondeur et à ses passes. Ce n’est pas un avant-centre classique », a expliqué l’entraîneur milanais, interrogé sur sa gestion du banc.

Ramos et Jashari célèbrent des premières dans la large victoire de Milan

Cette victoire a été particulièrement importante pour Ramos, qui a inscrit son premier but depuis la mi-octobre , et pour Jashari, auteur de son tout premier but sous le maillot milanais.

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« Je n’avais pas remarqué que c’était Ramos qui avait marqué. Le plus important, c’était de mener 2-0, parce que Milan a besoin de marquer beaucoup de buts pour contrôler un match. À 2-0, Frosinone a aussi dû faire monter davantage de joueurs, ce qui nous a ouvert plus d’espaces », a-t-il conclu.