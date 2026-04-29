L’Équipe attribue deux notes de 9 après un spectacle footballistique incroyable lors du match PSG - Bayern

Mardi soir, les amateurs de football ont assisté à un véritable festin. La rencontre spectaculaire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, conclue sur le score de 5-4, a tenu en haleine les spectateurs pendant quatre-vingt-dix minutes, constate la presse française.

« Football total », titre L'Équipe. Le grand quotidien sportif a vu « les deux meilleures équipes d'Europe » s'affronter au Parc des Princes, lors d'un match mémorable qui « a débouché sur un combat phénoménal d'une intensité et d'une qualité technique sans précédent ».

Le spectacle fut « impressionnant, brillant et époustouflant », avec plusieurs protagonistes de premier plan. L’Équipe, dont le jugement est généralement sévère, attribue même deux notes de 9.

Côté parisien, Khvicha Kvaratskhelia décroche la deuxième meilleure note. « Comme toujours en Ligue des champions, ce fut un match plein de détermination et de ténacité », analyse le quotidien sportif.

« Vorace dans les duels, il a livré un combat acharné contre Dayot Upamecano et a souvent été contraint par Josip Stanisic à jouer dos au but. Cela ne l’a toutefois pas empêché de permettre au PSG d’égaliser, avant d’inscrire son deuxième but. »

Côté bavarois, Luís Díaz obtient également un 9 : « Une menace constante sur l’aile gauche, avec des percées fulgurantes vers l’intérieur », analyse le quotidien.

Il a également provoqué un carton jaune de Marquinhos, obtenu un penalty, délivré une passe décisive à Michael Olise et inscrit un superbe but, résume le journal. Olise et Ousmane Dembélé, les autres buteurs, obtiennent quant à eux la note de 8.