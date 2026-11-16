L'Équipe - AC Milan, soulagement pour Maignan : examens rassurants, vers une titularisation contre Frosinone

Partager Suivez GOAL sur Google

Bonne nouvelle concernant l'état du gardien français : le problème ressenti semble sans gravité.

Publicité

L'AC Milan pousse un soupir de soulagement concernant l'état physique de son gardien et capitaine, Mike Maignan. Remplacé en raison d'une douleur à l'adducteur à la mi-temps du match entre la France et la Turquie, hier soir, le gardien de l'AC Milan a passé les examens médicaux habituels et une IRM, qui s'est révélée rassurante, ce matin, selon L'Équipe.

DE RETOUR DÈS LE MATCH CONTRE FROSINONE - Des nouvelles plutôt rassurantes : Maignan devrait bientôt être disponible pour l'AC Milan, et pourrait probablement être titulaire dès dimanche à 18 h, lors du match de championnat à San Siro contre le Frosinone de Massimiliano Alvini.

L'ÉQUIPE

Publicité

Publicité Publicité

EXAMENS RASSURANTS - Les premiers examens n'ont donc rien révélé de grave : Maignan avait ressenti une douleur après son arrêt à la 35e minute et, en accord avec le staff des Bleus, il a préféré ne pas insister en seconde période et céder sa place à Guillaume Restes. Il sera sans aucun doute ménagé par l'AC Milan pendant les quarante-huit prochaines heures et devrait reprendre son activité professionnelle normale en milieu de semaine.