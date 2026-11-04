L'équation égypto-marocaine s'impose dans la course au titre de meilleur entraîneur africain

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi la liste des candidats au prix du meilleur entraîneur d'Afrique pour l'année 2026, marquée par une présence arabe notable.

La liste compte un duo marocain et un duo égyptien, représentés par Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, et son successeur, l'actuel entraîneur du Maroc Mohamed Ouahbi, aux côtés de Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, et de Moatamed Gamal, entraîneur du Zamalek.

Regragui a mené le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, dont le titre a ensuite été attribué sur tapis vert au Maroc après le forfait du Sénégal, dans l'attente de la décision finale du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Après son grand exploit, le sacre à la Coupe du monde des moins de 20 ans l'an dernier, Mohamed Ouahbi a dirigé le Maroc en succédant à Regragui, se qualifiant pour les quarts de finale, où l'équipe a été éliminée par la France.

De son côté, Hossam Hassan a mené l'Égypte à la qualification pour la Coupe du monde 2026, puis à l'accession en huitièmes de finale pour la première fois de l'histoire de l'Égypte, avant l'élimination face à l'Argentine.

Quant à Moatamed Gamal, il a conduit le Zamalek jusqu'en finale de la Coupe de la Confédération africaine et au sacre en championnat d'Égypte, malgré les conditions extrêmement difficiles que traverse le club.

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Aux côtés de ce quatuor, la liste des 10 candidats compte : le Sénégalais Lamine N'Diaye, sacré avec l'USM Alger en Coupe de la Confédération africaine lors de sa première saison avec l'équipe, et le Portugais Pedro Leitão Brito, dit « Bubista », qui a mené le Cap-Vert au Mondial puis à l'accession aux seizièmes de finale lors de sa première participation à une Coupe du monde.

Figure également le Français Sébastien, qui a réussi à mener la République démocratique du Congo à la qualification pour la Coupe du monde 2026, mettant fin à sa longue absence de la compétition, ainsi que le Portugais Alexandre Santos, qui a conduit l'AS FAR en finale de la Ligue des champions d'Afrique, et Pape Thiaw, qui a mené le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et a aussi décroché avec lui la qualification pour la Coupe du monde 2026.

La liste comprend aussi Miguel Cardoso, sacré avec les Mamelodi Sundowns sud-africains en Ligue des champions d'Afrique et en Coupe des trois continents.

La cérémonie de remise des prix de la CAF pour l'année 2026 doit se tenir le 7 décembre prochain dans la ville nigériane de Lagos, pour l'annonce des lauréats dans les différentes catégories.

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