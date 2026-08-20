L'épouse de Roberto Carlos : arrêtez les rumeurs sur sa conversion à l'islam, nous ne connaissons même pas le cheikh Jihad !

Souhila Tahiri, agente de joueurs d'origine marocaine, a demandé l'arrêt des rumeurs prétendant que son époux, la légende du football brésilien Roberto Carlos, se serait converti à l'islam.

Tahiri a catégoriquement démenti la véracité des informations relayées sur les réseaux sociaux concernant un changement de religion de Carlos, affirmant que toute cette histoire n'a rien à voir avec la réalité.

Tahiri a insisté sur la nécessité de traiter avec prudence les informations liées aux croyances religieuses, et de ne pas diffuser des renseignements non fiables touchant à la vie des personnes et à leur vie privée.

Des rumeurs turques

Les déclarations de la femme d'affaires d'origine marocaine interviennent en réponse à des informations publiées par des journaux turcs au sujet de la conversion de Roberto Carlos à l'islam après leur mariage.

Le récit relayé affirmait que Carlos, âgé de 53 ans, s'était converti à l'islam il y a environ 4 semaines, après avoir prononcé la profession de foi lors d'une rencontre avec le cheikh Jihad Hamada, l'une des personnalités connues au sein de la communauté musulmane du Brésil.

La diffusion de ces allégations a été amplifiée par une publication du député du Parti de la justice et du développement turc, Ali Şahin, qui a évoqué une rencontre avec plusieurs représentants de la communauté musulmane au Brésil.

Şahin a déclaré, via son compte sur la plateforme « X », qu'il avait rencontré le cheikh Jihad Hamada, résidant dans la ville de São Paulo, lors d'une visite à l'Union caritative brésilienne des jeunes musulmans, précisant que Hamada figure sur la liste des 500 personnalités les plus influentes du monde musulman.

Le député turc a ajouté que le cheikh Hamada l'avait informé que Roberto Carlos, qu'il a décrit comme l'une des légendes du football brésilien et mondial et qui avait auparavant porté le maillot de Fenerbahçe, était en contact avec lui depuis longtemps, avant de lui rendre visite il y a 4 semaines, de prononcer la profession de foi et de choisir l'islam.

Roberto Carlos répond

Quelques heures seulement ont suffi pour que l'ancienne star brésilienne réplique en affirmant que les informations circulant sur sa conversion à l'islam sont « fausses ».

La légende du Real Madrid a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Okaz », hier mercredi : « J'ai le plus grand respect pour l'islam, et c'est merveilleux de voir mon épouse prier, mais les rumeurs circulant sur ma conversion à l'islam sont fausses. »

Au sujet de la cérémonie de son mariage, qui a alimenté les spéculations sur sa conversion à l'islam, il a ajouté : « La célébration s'est tenue sous plusieurs formes, nous avons tenu à organiser une cérémonie en accord avec les croyances des membres de la famille, étant catholiques, aux côtés d'une autre cérémonie adaptée à mon épouse et à ses amis musulmans. »

Souhila Tahiri : arrêtez les rumeurs

De son côté, Souhila Tahiri, l'épouse de Carlos, a déclaré dans un entretien avec le réseau marocain « Hesport » : « Je veux affirmer de manière claire et explicite que mon époux ne s'est pas converti à l'islam, et que ce qui a été relayé à ce sujet sur les réseaux sociaux est faux. »

Elle a ajouté : « Je pense que les questions religieuses sont sensibles, et c'est pourquoi il est nécessaire de ne pas diffuser d'informations sans les vérifier, et de respecter les convictions et la vie privée de chacun. »

Tahiri a également démenti que Roberto Carlos ait précédemment annoncé sa conversion à l'islam, précisant : « Non, car cela ne s'est tout simplement pas produit. Roberto Carlos n'a fait aucune annonce officielle à ce sujet, et il n'existe aucun fait avéré prouvant ce qui a été relayé. »

Elle a poursuivi : « C'est pourquoi il vaut mieux mettre fin à ces informations et ne pas les traiter comme une vérité. »

La vérité sur l'histoire du cheikh et la visite à l'hôpital

Tahiri a également démenti le récit qui s'était répandu concernant un accident dont aurait été victime Roberto Carlos et la visite que lui aurait rendue un cheikh nommé Jihad Hamada à l'hôpital, affirmant que cette histoire est elle aussi fausse.

Elle a déclaré : « Cette histoire est également fausse. Aucun cheikh ou prédicateur du nom de Jihad n'est venu lui rendre visite ni lui réciter le Coran, et nous ne connaissons pas cette personne dans ce contexte. »

Elle a ajouté : « Je ne sais pas comment ce récit est apparu, mais il est regrettable qu'une histoire d'un tel niveau de détail se répande sans aucun fondement. »

Roberto Carlos a-t-il parlé de l'islam et du Coran ?

Quant à savoir si Roberto Carlos lui avait parlé de l'islam ou du Coran, Tahiri a préféré ne pas révéler les détails de conversations privées, mais elle a insisté sur le fait que parler d'une religion ou d'une culture différente ne signifie pas nécessairement l'adopter.

Elle a déclaré : « Respecter les différentes cultures et religions est une chose normale, surtout lorsque des personnes issues de milieux différents se rencontrent. Mais je ne veux pas révéler des conversations privées. »

Elle a ajouté : « Je peux seulement affirmer que toute conversation ou discussion au sujet de l'islam ou du Coran ne signifie pas qu'une personne se convertit à une autre religion. »

Tahiri révèle la nature de sa relation avec Roberto Carlos

Tahiri a également évoqué la manière dont elle a fait la connaissance de Roberto Carlos, expliquant que leur rencontre s'est faite à travers le monde du football, mais elle a préféré garder pour elle les détails de cette première rencontre.

Elle a déclaré : « J'ai fait la connaissance de Roberto Carlos à travers le monde du football. Je préfère garder pour moi les détails de la première rencontre, car je crois qu'il y a des aspects de la vie d'une personne qui doivent rester privés. »

Elle a précisé que sa connaissance de lui s'est faite dans le cadre du domaine dans lequel elle travaille, soulignant qu'elle apprécie sa personnalité et sa grande expérience dans le football.

Au sujet de la nature de leur relation actuelle, Tahiri a affirmé que la vie privée reste une priorité pour elle, déclarant : « Je préfère garder les détails de notre relation à l'écart des médias. Pour moi, la vie privée est une chose très importante, surtout lorsqu'il s'agit de personnes connues à l'échelle internationale. »

Elle a conclu : « Ce que je peux dire, c'est qu'il existe un respect mutuel, et que j'apprécie son expérience et son parcours, mais je ne veux pas que notre vie privée se transforme en matière à spéculations ou à informations inexactes. »

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