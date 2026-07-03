L'épouse de Lewandowski critique ouvertement son transfert aux États-Unis et livre une déclaration surprenante et cinglante

Selon une publication sur son compte Instagram, Anna Lewandowska, l'épouse de Robert Lewandowski, ne dissimule pas son mécontentement après la décision de l'attaquant de s'engager avec le Chicago Fire.

En fin de contrat avec le FC Barcelone cet été, l’attaquant était libre de s’engager où il le souhaitait. Le Polonais de 37 ans a opté pour la Major League Soccer, mais son épouse aurait préféré qu’il en soit autrement.

« J’ai longuement réfléchi à ce que j’allais écrire ici. Je pourrais publier une photo où je souris, écrire que “nous entamons un nouveau chapitre” et faire comme si tout était parfait. Mais ce n’est pas le cas. Et je veux être tout à fait honnête avec vous. Un énorme changement nous attend : le déménagement à Chicago », commence Lewandowska.

Même si je devrais parler d’excitation, je veux être honnête : j’ai une peur bleue. Ces dernières semaines ont été un véritable tourbillon d’émotions extrêmes. Barcelone est devenue mon chez-moi, mon havre de paix, que j’ai appris à aimer de tout mon cœur. L’idée de refaire mes valises, d’abandonner tout ce que j’ai construit et de repartir de zéro me terrifie», poursuit-elle.

« Comme toute mère, je ressens un stress énorme. Je m’inquiète pour nos filles et leurs émotions, pour leur nouvelle école, pour la façon dont elles vont s’en sortir dans un monde complètement nouveau. La vie aux côtés d’un sportif n’est pas seulement faite de paillettes et de glamour, elle implique aussi des compromis familiaux difficiles », poursuit-elle.

« La carrière de Robert nous impose un nouveau défi. Je le soutiens pleinement, de tout mon cœur, car nous formons une équipe. Mais en tant que femme, j’ai le droit d’avoir peur. J’ai le droit de me sentir submergée, et aujourd’hui, je ne vais pas faire comme si ce n’était pas le cas », conclut-elle.