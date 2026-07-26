« L'entraîneur va l'apprécier » : Rashford, candidat à un tournant surprise pour son avenir

La légende de Manchester United Wes Brown a prédit l'avenir de Marcus Rashford, sur fond de rumeurs annonçant son départ prochain des Red Devils.

Rashford, âgé de 28 ans, a perdu sa place à Manchester United en 2025 lorsqu'il a été écarté des groupes de l'équipe les jours de match, avant de disputer deux prêts réussis à Aston Villa et au FC Barcelone.

L'attaquant aux multiples talents et le FC Barcelone souhaitaient boucler un transfert définitif cet été, mais le champion d'Espagne n'a pas versé le montant de la clause d'achat. Ainsi, l'international anglais reste dans les rangs de Manchester United, mais son avenir demeure incertain.

Malgré tout, Brown, âgé de 46 ans, insiste sur le fait que Rashford serait un excellent renfort après sa période d'éclat impressionnante avec le FC Barcelone la saison dernière et ses prestations en Coupe du monde avec les Three Lions cet été.

L'ancien défenseur s'attend à ce que l'entraîneur de Manchester United Michael Carrick l'accueille très chaleureusement.

La légende des Red Devils est également convaincue que le club et Rashford peuvent arranger les choses après le différend survenu sous l'ancien entraîneur Ruben Amorim.

Brown a déclaré au journal « The Sun » : « Je suis certain que Michael Carrick sera ravi de son retour, car cela lui offre une option supplémentaire. Et s'il peut jouer cette saison, ce serait extrêmement utile. »

Il a poursuivi : « Je ne suis toujours pas certain de ce qui va se passer, mais je pense que si cela ne tenait qu'à Michael, le joueur reviendrait à coup sûr. Il est évident que Marcus aurait aimé rester au FC Barcelone. »

Il a ajouté : « Ils ont pris une autre voie, donc je ne suis pas sûr des autres options réellement disponibles. Pour moi, le moment est toujours venu. »

La légende de United a enchaîné : « Il y a toujours des différends entre les gens, mais dans le football, les relations peuvent toujours être renouées. C'est ainsi que vont les choses. Je pense que la présence de Michael ici la saison prochaine sera une motivation pour lui. »

Il a déclaré : « Il touche un salaire important, donc je pense que c'est le seul point qui pourrait rendre le transfert plus difficile. »

Il a poursuivi : « C'est un grand joueur. Et ses prestations en Coupe du monde l'ont également montré. C'est une décision que tout le monde devra prendre très bientôt. »

Il convient de rappeler que des rapports de presse italiens ont indiqué que le nom de Marcus Rashford a été évoqué lors des discussions en cours entre la Roma et Manchester United concernant le transfert du milieu de terrain français Manu Koné vers le club anglais.