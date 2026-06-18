Après les performances exceptionnelles de Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi, la scène était prête pour que Cristiano Ronaldo laisse son empreinte sur la Coupe du monde 2026.

La sélection portugaise a été tenue en échec (1-1) par la République démocratique du Congo mercredi, et la star de 41 ans a manqué l’occasion de devenir le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde différentes.

De son côté, l’ancien attaquant de Blackburn, Chelsea et Aston Villa, Chris Sutton, qui commentait la rencontre sur « BBC 5 Live », a critiqué la décision de l’entraîneur Roberto Martínez de laisser le joueur de 41 ans sur la pelouse tout au long de la rencontre à Houston.

Lors de l’entrée de l’attaquant Gonzalo Ramos à la place du milieu Vitinha à la 83^e minute, il a commenté : « C’est embarrassant de la part de Martínez. Ça peut marcher, mais est-ce qu’on regarde tous le même match ? ».

Il a ajouté, selon la BBC : « Il a peur de le remplacer. Ce n’est pas un entraîneur. Ronaldo pourrait bien marquer le but de la victoire, mais le match l’a dépassé aujourd’hui. »

Le Portugal affrontera l’Ouzbékistan mardi prochain en soirée lors de la deuxième journée, puis la Colombie dimanche 28 juin très tôt pour le dernier match de la phase de groupes.



