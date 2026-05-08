« L’entraîneur néerlandais à succès Marink Reedijk quitte le SK Beveren : plusieurs clubs se manifestent déjà pour le recruter. »

Selon Het Laatste Nieuws, le SK Beveren et Marijn Reedijk mettent un terme à leur collaboration. Le technicien néerlandais, fraîchement couronné champion de D2 belge sans la moindre défaite, cherche désormais un nouveau défi.

Vendredi matin, le technicien de 33 ans a réuni son groupe pour lui annoncer son départ. D’après plusieurs sources, Reedijk serait déjà dans le viseur de plusieurs clubs.

Cette saison, Reedijk, aux commandes du club depuis l’été 2024, a mené son équipe vers un titre éclatant : aucune défaite et seulement quatre matches nuls, pour une avance confortable en tête du classement.

Sans surprise, l’ancien adjoint suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Selon Het Laatste Nieuws, une formation engagée dans les play-offs de la Ligue des champions serait sur les rangs ; le Club de Bruges et l’Union Saint-Gilloise y disputent actuellement le titre. Saint-Trond est déjà assuré de se qualifier directement pour l’Europa League, tandis qu’Anderlecht, le KV Malines et le KAA Gand se disputent l’autre ticket européen pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

Avant de prendre les rênes des U23 d’Anderlecht, il avait été adjoint à Vitesse et au KSV Roeselare, puis avait passé plusieurs années dans les centres de formation de l’Ajax et de West Brom.