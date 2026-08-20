« Seul Lionel Messi a déjà inscrit plus de buts sur une saison que Harry Kane. Tu as remporté le Soulier d’or, tu as été le meilleur buteur de l’Angleterre à la Coupe du monde. Qui d’autre devrait gagner le Ballon d’Or ? Qui d’autre à part Harry ? », a déclaré Ferdinand dans un message vidéo en l’honneur de la star du Bayern lors de la remise, mercredi soir, du trophée de meilleur buteur d’Europe.

La prestigieuse récompense sera décernée le 26 octobre à Londres. Kane est actuellement considéré comme le favori, mais il s’est de nouveau montré réservé après cette distinction. « Bien sûr, ce serait fantastique si cela se concrétisait. Mais cela ne dépend pas de moi. Il y aura encore beaucoup de discussions. Mais au final, la saison dernière, j’ai tout fait ce que je pouvais faire – c’était de loin ma meilleure saison », a déclaré le modèle de professionnalisme de 33 ans du Bayern.

C’est pourquoi, du côté du Bayern, le patron Jan-Christian Dreesen ne laisse place à aucune divergence d’opinion : « C’est un joueur parfait. Il a réalisé une saison exceptionnelle, il a brillé sur toutes les scènes de ce monde. » L’attaquant a inscrit 61 buts en 51 matches officiels avec le Bayern ; en incluant l’équipe nationale, il en est même à 73 réalisations.

Harry Kane refuse les comparaisons avec Messi et Ronaldo

Pour Kane, c’est aussi une source de motivation pour les mois à venir. « J’espère qu’il y en aura encore plus l’année prochaine. Tant qu’on ne ralentit pas et qu’on ne montre aucun signe en ce sens, il faut simplement continuer à se pousser, et tout est possible. Il y a toujours quelque chose à améliorer », a-t-il déclaré, avant d’ajouter avec un sourire : « Le coach me le fera aussi comprendre demain à l’entraînement. Car, de son point de vue, je reçois ici tout simplement trop d’éloges. »

Kane n’a toutefois pas voulu établir de comparaison avec les légendes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : « Ce n’est pas à moi d’en juger, c’est aux autres de le faire. Ronaldo et Messi sont pour moi deux des plus grands joueurs de tous les temps. Ils ont repoussé les limites année après année. »