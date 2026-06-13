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Mauricio PochettinoBBC Sport
Jonathan van Haaster

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L’entraîneur Mauricio Pochettino, visiblement ému après la victoire des États-Unis face au Paraguay en Coupe du monde, exprime néanmoins son inquiétude pour l’état de santé de Christian Pulisic

Etats-Unis vs Paraguay
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Paraguay
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Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, savoure une victoire probante face au Paraguay (4-1). « Je suis très, très fier », déclare-t-il juste après la rencontre. « L’essentiel était de bien jouer et de ressentir de bonnes sensations. Mais nous savons que ce n’est que le début. » L’entraîneur se réjouit donc de la performance collective, tout en s’inquiétant de l’état de santé de son joueur vedette, Christian Pulisic, contraint de sortir : « Il avait du mal à marcher. »

« Je suis tellement, tellement fier », déclare Pochettino juste après cette victoire écrasante. « Le plus important, c’était notre performance et le sentiment que cela nous a laissé. Mais nous savons que ce n’était qu’un début. »

« Ce n’est encore rien, ce n’était qu’un match. Nous devons maintenant continuer sur cette lancée, mais nous sommes tellement heureux. Le premier match est toujours difficile. »

« En tant qu’hôte de la Coupe du monde, les attentes sont élevées, mais la façon dont les garçons ont géré ces attentes et la pression… », raconte-t-il avec fierté.

« Les 45 premières minutes ont été formidables. C’est difficile de jouer contre une telle équipe. Mais je suis très heureux et fier. » Interrogé sur le remplacement de Pulisic à la mi-temps, Pochettino a précisé :

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« À la fin de la première mi-temps, il a reçu un coup au mollet qui s’est raidi. Nous ne voulions prendre aucun risque. Il avait du mal à marcher, mais j’espère que ce n’est pas grave et qu’il sera prêt pour le prochain match. »

Pour conclure, l’Argentin a adressé un message aux supporters : « Ils ont été formidables. C’est exactement ce qu’on attend d’Américains passionnés. Maintenant, ils savent que le soccer, c’est énorme », a-t-il souri. Les États-Unis affronteront l’Australie le 19 juin pour leur prochain match.

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