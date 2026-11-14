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Le Werder Brême a officiellement fait part de son intérêt pour s’attacher durablement les services de l’international allemand Niclas Fullkrug. L’attaquant expérimenté se montre actuellement prolifique lors de son prêt en Bundesliga, où il est de retour après un passage difficile en Angleterre.

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Thioune confirme son intérêt pour un transfert définitif

L’entraîneur du Werder Brême, Daniel Thioune, ne cache pas son souhait de conserver Fullkrug au Weserstadion au-delà de la saison en cours. Depuis son retour au club sous forme de prêt, l’attaquant de 33 ans affiche une forme exceptionnelle et a redynamisé une attaque en manque de régularité ces dernières années. Thioune estime que tous, au sein du club, souhaitent poursuivre cette collaboration à long terme.

L’impact de Fullkrug a été immédiat et indéniable. Auteur de neuf buts lors de ses neuf premières apparitions cette saison, il est actuellement en tête du classement des buteurs de Bundesliga. « Je pense que cette volonté a été exprimée par toutes les parties », a déclaré l’entraîneur du Werder dans un entretien accordé à Transfermarkt.de, selon Sky Germany. « Le club, moi en tant qu’entraîneur et Niclas lui-même sommes très intéressés par la poursuite de notre collaboration au-delà de l’été. »

Le facteur West Ham United

Si la volonté de Brême est claire, la situation est compliquée par le fait que Fullkrug reste sous contrat avec West Ham United. L’attaquant a rejoint le London Stadium en provenance du Borussia Dortmund en 2024 contre une somme importante de 27 millions d’euros, mais la présence actuelle de West Ham en deuxième division anglaise a changé la donne pour son avenir. Un transfert définitif nécessitera un accord complexe entre les trois parties concernées.

Thioune a rapidement reconnu les obstacles à surmonter, notamment sur le plan financier. Il a souligné que la volonté du club anglais de vendre et les moyens financiers de chacun détermineraient l’issue du dossier. « Que veulent-ils, que sont-ils prêts à faire et que peuvent-ils faire ? Et nous devons aussi être honnêtes : de quoi sommes-nous capables, et à quoi Niclas est-il prêt ? », s’est interrogé l’entraîneur au sujet des modalités d’un éventuel transfert.

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Un optimisme prudent au sein de la direction de Brême

Malgré les contraintes financières auxquelles les clubs de Bundesliga sont souvent confrontés, la direction de Brême reste prudemment optimiste. Le directeur sportif Clemens Fritz et le directeur général Klaus Filbry ont tous deux déjà exprimé leur soutien à un transfert définitif. Filbry a souligné que, si West Ham dispose d’une position de force en tant que club auquel appartient le joueur, la décision finale pourrait dépendre de plusieurs facteurs sportifs, notamment de la division dans laquelle évoluent les clubs.

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« Naturellement, il y a encore un troisième acteur important, West Ham. La division dans laquelle évolue le club jouera aussi un rôle au bout du compte. Mais je reste malgré tout prudemment optimiste quant à la possibilité de parvenir à un recrutement définitif », a déclaré Filbry à Bild.

Le retour d’un héros donne raison au club

Faire revenir Fullkrug à Brême était un risque calculé qui s’est révélé très payant pour la direction du club. Thioune est revenu sur les premières réactions à ce transfert, soulignant que l’idée de recruter de nouveau l’attaquant international « n’avait pas suscité l’enthousiasme partout » lorsqu’elle avait été proposée. Mais son incroyable efficacité devant le but a rapidement fait basculer l’opinion en sa faveur.

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L’entraîneur a conclu en saluant la stratégie de recrutement du club, mettant particulièrement en avant le travail accompli par le directeur sportif pour obtenir ce prêt. Selon Thioune, les performances actuelles de l’attaquant montrent « que Clemens Fritz a pris la bonne décision ».