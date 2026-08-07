L’entraîneur du Shelbourne FC est profondément impressionné par un joueur de l’Ajax : « Il a été incroyable »

L’Ajax s’est imposé 3-1 jeudi soir face au Shelbourne FC au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Après la rencontre, John Russell, l’entraîneur du club irlandais, s’est dit très impressionné par deux joueurs.

L’Ajax a largement dominé dans sa Johan Cruijff ArenA et menait déjà 3-0 après cinquante minutes. Le score aurait même pu passer à 4-0, mais Mika Godts a vu son penalty repoussé par le gardien Eddie Beach. En fin de match, Daniel Kelly a réduit l’écart à 3-1.

Et ce but était important, a déclaré Russell à Off The Ball. « Nous savions quelle était notre mission : énormément défendre face à un excellent adversaire. Mais nous savions aussi que nous aurions une ou deux occasions, et l’une d’elles a été convertie par Kelly. »

Il reste ainsi encore un peu d’espoir pour Shelbourne avant le retour. La situation paraissait pourtant bien moins favorable après vingt minutes, quand l’Ajax menait déjà 2-0.

« L’Ajax a montré ses qualités. L’un de leurs joueurs, l’ailier gauche, a été incroyable. On dit qu’il va peut-être partir au PSG, donc j’espère que c’était son dernier match », a-t-il glissé avec un clin d’œil au sujet de Godts.

Russell a aussi vu un joueur se distinguer dans sa propre équipe : le gardien. « Eddie Beach a été de classe mondiale aujourd’hui. Vraiment de classe mondiale. Les quelques arrêts qu’il a réalisés et ce penalty arrêté nous redonnent de la vie et de l’énergie. Tout reste possible dans cette double confrontation. »

Le match retour aura lieu jeudi prochain. Les deux équipes donneront le coup d’envoi à 20 h 45 à Dublin. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.