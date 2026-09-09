Arda Turan s’est projeté mercredi sur le rendez-vous de Ligue des champions contre le PSV, jeudi. L’entraîneur du Shakhtar Donetsk a longuement pris le temps, en conférence de presse, de rendre hommage à plusieurs grandes figures néerlandaises. Guus Hiddink, en particulier, a reçu de magnifiques compliments de la part du technicien turc.

Turan connaît bien Hiddink grâce à leur période commune en sélection turque. Lorsque le natif de Varsseveld y occupait le poste de sélectionneur entre août 2010 et novembre 2011, il a fait appel à Turan à quatorze reprises.

« Cruijff, Rijkaard et Hiddink ont été des sources d’inspiration pour moi », a déclaré Turan, cité par De Telegraaf. « J’ai joué à Barcelone. C’est là que j’ai aussi découvert la culture footballistique néerlandaise. »

« Et j’ai appris des leçons importantes auprès de Hiddink, un excellent entraîneur et un homme formidable. Nous avons disputé de grands matches avec Hiddink en équipe nationale de Turquie. Nous avons vraiment atteint un bon niveau. »

« La leçon la plus importante que j’ai apprise, c’était lors d’un match international contre la Belgique, lorsque nous étions menés à la mi-temps », raconte Turan à travers une anecdote. « Nous étions en train de nous chamailler entre nous, avec beaucoup d’énergie turque. »

« Hiddink est entré dans le vestiaire avec un gobelet de café à la main, a pris la parole et a dit : “Les gars, continuez simplement à jouer comme ça. Si nous poursuivons ainsi et continuons à bien exécuter, alors nous allons gagner le match.” »

« C’est ainsi que nous avons gagné le match (3-2, ndlr) et nous avons appris qu’il ne fallait pas nous laisser déstabiliser parce que le score nous était défavorable. J’ai vraiment beaucoup appris de lui. »

« Il m’a donné de la liberté sur le terrain, ce qui était très important pour moi, mais il m’a aussi appris quoi faire dans quelle partie du terrain. Dans la première zone, jouer simplement et avec fiabilité, puis prendre davantage de risques plus haut dans le jeu. Ce sont des leçons très importantes », a conclu Turan auprès, entre autres, de De Telegraaf.

Turan a mis un terme à sa carrière de joueur en 2022 et a lancé sa carrière d’entraîneur un an plus tard à Eyüpspor, où il est resté deux ans aux commandes avant de prendre ses fonctions au Shakhtar. Lisez ici la composition probable du PSV.