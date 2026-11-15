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Luis García Plaza, l'entraîneur du FC Séville, a critiqué le large écart qui sépare les équipes de tête du reste des concurrents en Liga, estimant que la nette supériorité des grands clubs a fait perdre à la compétition une partie de son suspense, les trois premières formations étant capables de maintenir un niveau élevé et de creuser un écart important avec le reste des adversaires. Il a également évoqué les ambitions du FC Séville cette saison et la possibilité d'un retour sur la scène européenne.

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L'entraîneur du FC Séville estime que la lutte pour le titre de Liga se limite désormais largement à un nombre restreint de clubs, ce qui réduit l'intensité de la bataille dans la compétition, d'autant que les écarts importants en matière de résultats et de points persistent entre les équipes de tête et le reste du classement.

García Plaza a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « Je vois comment les trois premières équipes (le Real Madrid, le Barça et l'Atlético) maintiennent leur niveau. J'ai fait des prévisions il y a quelques jours, et il semble qu'à ce rythme, elles vont approcher des 90 points. Il y a un écart immense : elles disputent un championnat où deux équipes (le Real Madrid et le Barça) bénéficient d'une supériorité absolue. L'Atlético Madrid est un peu en retard, mais il devance largement le quatrième du classement. »

L'entraîneur du FC Séville a ajouté : « Viennent ensuite le Real Betis, Villarreal, l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Quant aux autres équipes, elles sont d'un niveau inférieur. Elles rendent la Liga ennuyeuse », en référence au fossé qu'il perçoit entre les clubs aux grands moyens et le reste des concurrents.

Malgré ses critiques sur la nature de la compétition, García Plaza a insisté sur la nécessité pour le FC Séville de continuer à travailler afin de terminer la saison à une place avancée, affirmant que la prochaine phase connaîtra une lutte acharnée entre des équipes de niveau proche, avec la possibilité pour son équipe d'atteindre des objectifs plus ambitieux si elle parvient à maintenir ses résultats.

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Il a déclaré : « Là-bas, la compétition sera féroce. Nous espérons participer aux compétitions européennes, car c'est le fruit d'une bonne performance. Il est très difficile de rivaliser sur trois compétitions, car cela exige un effectif large et on ne s'entraîne pas beaucoup, mais cela signifierait que nous avons réalisé une superbe saison. »

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L'entraîneur du FC Séville a évoqué les attentes qui entouraient l'équipe avant le début de la saison, soulignant que le club a rencontré des difficultés pour constituer son effectif au cours de l'été, mais qu'il a tout de même réussi à obtenir des résultats positifs, ce qui lui donne une certaine confiance dans sa capacité à poursuivre sa progression au cours de la période à venir.

Il a expliqué : « L'équipe souffrait d'une grave pénurie de joueurs, mais nous avons obtenu de superbes résultats, et jusqu'à présent nous sommes sur la bonne voie, tout en restant humbles. Nous sommes incontestablement l'un des plus grands clubs d'Espagne, mais l'équipe n'a pas encore atteint le niveau requis, et nous devons faire tout notre possible pour y parvenir. »

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L'entraîneur du FC Séville espère que sa saison actuelle sera plus stable que la précédente, après avoir souffert dans la lutte pour le maintien avant de réussir à assurer son maintien en première division avec un écart dépassant les 40 points. García Plaza estime que la configuration de la lutte pour les places au classement reste susceptible d'évoluer au fil des matches.

Dans ce contexte, il a signalé que Malaga, lanterne rouge du classement de la Liga (5 points), semble la seule équipe à prendre un peu de distance avec le reste des concurrents pour le moment, mais il a mis en garde contre le fait de considérer cela comme acquis, affirmant que l'équipe dispose d'un entraîneur et de joueurs capables d'améliorer sa situation, avant de conclure son propos en insistant sur la proximité des niveaux entre les autres clubs : « Une seule victoire suffit à gagner beaucoup de places au classement. »