Luis Garcia, l'entraîneur de Séville, a ouvert le feu sur l'arbitrage après la défaite face au Real Madrid sur le score de 4-1, dimanche soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne. Il a contesté la non-expulsion d'Arda Güler, joueur de la Maison Blanche, après son intervention du coude sur Peque Fernandez, joueur de son équipe, estimant que cette décision avait privé Séville de l'occasion de disputer la rencontre en supériorité numérique.

Le journal catalan "Sport" a rapporté les déclarations de Luis Garcia, qui a exprimé sa colère face à la non-intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage sur cette action. Interrogé sur le titre publié par le site officiel de Séville, "Un coup de coude et c'est tout", à propos de cette séquence, il a répondu : "J'espère que vous utiliserez tous ce même titre, et pas seulement le site de Séville, en ce qui concerne l'arbitrage. Nous aurions dû assister à un match à onze contre onze, dans lequel l'adversaire a mérité la victoire, mais nous avons été privés de la possibilité de jouer un match différent."

Il a ajouté : "En Liga, il arrive parfois que l'on joue en supériorité ou en infériorité numérique. Aujourd'hui, nous aurions dû jouer en supériorité numérique, à onze contre dix, dès la vingt-cinquième minute. Ils m'ont même enlevé la voix ! Nous avons été privés de la possibilité de jouer à onze contre dix."

Il a poursuivi : "En dehors de cela, je ne veux rien dire d'autre sur le match, c'est incroyable. À la mi-temps, Peque nous a dit qu'il avait reçu un coup. J'ai vu l'image, c'est un carton rouge, tout simplement. Et sur le deuxième but, il y avait une faute sur Rubi, qui ne mérite peut-être pas un carton rouge, mais c'est une faute sans aucun doute."

L'entraîneur de Séville a précisé qu'il n'affirmait pas que son équipe aurait gagné si le Real Madrid avait joué à dix, mais il a insisté sur le fait que son équipe n'avait pas eu l'occasion de rivaliser dans des conditions différentes. Il a déclaré : "Peut-être que nous n'aurions pas gagné de toute façon, mais nous aurions dû jouer aujourd'hui à onze contre dix à partir de la vingt-cinquième minute. Voilà le résumé du match. Dans des conditions de jeu équitables, à onze contre onze, il n'y a pas matière à débat : le Real Madrid a mérité la victoire. Mais il existait une autre version de ce match qu'on ne nous a absolument pas permis de disputer."

Luis Garcia a évoqué les limites de la couverture télévisuelle de certaines séquences litigieuses, soulignant que l'intervention sur Rubi n'avait pas été suffisamment montrée. Il a déclaré : "On m'a dit que la séquence impliquant Rubi n'avait pas été diffusée à la télévision, mais elle est tout à fait claire. Peut-être qu'ils auraient pu nous battre même en jouant à dix, car ils nous ont déjà battus en infériorité numérique, tout simplement parce que c'est une excellente équipe. Mais nous avons été privés de ce scénario."

Il a continué : "C'est un autre match qui aurait dû prendre une tournure différente, mais nous n'avons pas eu cette chance. C'était un autre cas où nous aurions dû bénéficier de la supériorité numérique, mais cela ne s'est pas produit."

Quant à la raison pour laquelle l'assistance vidéo n'est pas intervenue pour revoir l'action de Güler, Luis Garcia a répondu : "Cette action nous aurait donné le contrôle au lieu de rester sous pression. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre vidéo n'est pas intervenu. Peut-être parce qu'ils ne voulaient pas que l'écart atteigne neuf points avant le Clasico, si nous avions réussi à l'emporter."

Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place au classement de la Liga avec 21 points, à un seul point de l'Atlético Madrid, deuxième, tandis que le Barça est leader avec un sans-faute (27 points), ce qui accroît l'attrait du Clasico, le club madrilène ayant besoin de réduire l'écart et de maintenir la pression sur le Barça, alors que ce dernier souhaite porter l'écart à 9 points et s'échapper en tête du classement dès maintenant.

L'entraîneur de Séville a également parlé de l'ambiance dans le vestiaire après la rencontre, affirmant que ses joueurs avaient ressenti une grande colère après avoir vu l'action, tout en reconnaissant dans le même temps que son équipe était appelée à mieux faire sur certains aspects.

Il a complété ses déclarations : "Lorsque les deux équipes sont à égalité numérique, il y a des choses que nous aurions dû mieux exécuter. Nous avons livré une bonne performance en seconde période, mais la cohésion de l'équipe s'est effondrée après cette action. Les joueurs étaient très en colère, et après avoir vu l'image clairement, leur mécontentement a augmenté. C'est un cas qui exige une intervention claire et sans ambiguïté de la part de l'arbitre vidéo."

Luis Garcia a refusé de minimiser la force du Real Madrid, malgré ses contestations des décisions arbitrales. Il a aussi évoqué le choc à venir entre le Real Madrid et Barcelone lors du Clasico la semaine prochaine, déclarant : "Ils ont commis une erreur, c'est tout. Je ne pense pas que le Real Madrid joue mal, l'Atlético non plus, même si l'autre équipe, Barcelone, a récolté tous les points possibles, ce qui est vraiment impressionnant. Je pense que les deux équipes sont en bonne forme et le match devrait être plaisant. Et bien sûr, le Real Madrid a une chance d'obtenir un résultat positif."

L'entraîneur de Séville a insisté sur le fait que la responsabilité n'incombe pas uniquement à l'arbitre de terrain dans de telles situations, estimant que l'assistance vidéo dispose des outils nécessaires pour détecter les détails les plus fins. En réponse à une question sur son échange avec l'arbitre après l'intervention du coude, il a déclaré : "Il ne sert à rien de parler à l'arbitre, c'est avec la personne qui se trouve dans la salle de la vidéo qu'il faudrait parler. Avec cette technologie, surtout dans les matchs où l'un des deux protagonistes est le Real Madrid ou Barcelone, il y a beaucoup plus de caméras disponibles, donc ils auraient dû voir cette action."

Il a ajouté : "C'est une situation qui concerne l'assistance vidéo, et pas seulement l'arbitre présent sur le terrain. C'est une action tout à fait claire, il s'agit d'un acte d'hostilité."

Au sujet de l'impact de cette action sur le déroulement de la rencontre, Luis Garcia a déclaré : "Après cette séquence, je n'ai pas grand-chose à dire. Ils ont une ligne offensive extrêmement forte. Nous aurions pu marquer davantage, et eux aussi, et le match aurait pu se terminer avec un écart bien plus important. Mais la rencontre aurait pu prendre une autre tournure, ce qu'on ne nous a pas permis. Je ne dis pas que nous aurions forcément gagné s'ils avaient joué à dix, mais on ne nous a simplement pas donné la possibilité de disputer ce genre de match."

L'entraîneur de Séville a élargi ses critiques au débat arbitral en Liga, estimant que certains clubs se plaignent plus que d'autres. Il a déclaré : "Ce n'est pas vraiment à moi de commenter cela, car j'ai aussi mes défauts et je commets souvent des erreurs, mais j'ai la nette impression que ceux qui se plaignent le plus sont en réalité ceux qui ont le moins de raisons de se plaindre."

Il a ajouté : "Prenons l'exemple de Levante ou de notre équipe. Aujourd'hui, nous discutions d'une action précise, et hier encore, Manuel Pellegrini (l'entraîneur du Real Betis) parlait tout naturellement d'une autre action. Je pense vraiment que ceux qui se plaignent plus que les autres, et je parle ici de ces trois clubs, sont ceux qui devraient le moins se plaindre."

Il a poursuivi : "C'est ainsi que les choses se passent. Je suis dans ce milieu depuis longtemps et c'est toujours la même histoire qui se répète. Je ne sais pas s'il y a des différences entre eux, mais pour nous autres, bon sang !"

Sur le plan sportif, Luis Garcia a salué l'état d'esprit de ses joueurs durant la seconde période, affirmant que les changements avaient aidé l'équipe à mieux se déplacer et à se créer des occasions de but. Il a déclaré : "Nous avons montré un esprit combatif, nous avons avancé et nous nous sommes créé de bonnes occasions de marquer. Nous voulions injecter du sang neuf dans l'équipe, et les trois changements ont été très réussis. Isaak Jokiç est entré à la mi-temps, et les autres joueurs entrés en jeu ont également livré une très bonne performance."



