L’entraîneur du Sénégal lance un appel urgent à ses joueurs juste avant d’affronter la France

Bab Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a lancé un appel pressant à la communauté sénégalaise de New York et d’ailleurs pour qu’elle apporte un soutien inconditionnel à l’équipe nationale lors de son match d’ouverture contre la France, mardi, dans le cadre de la Coupe du monde de football. Il s’agit de pallier l’absence des supporters venus du Sénégal, empêchés par les restrictions de visas.

Il a appelé les fans présents aux États-Unis à se faire entendre pour pallier l’absence des supporters locaux, empêchés de voyager pour encourager les Lions.

En raison des restrictions visa imposées par les États-Unis, le groupe sénégalais sera privé de ses supporters habituels durant le tournoi. Le pays ouest-africain figure parmi ceux dont les ressortissants doivent payer des frais plus élevés et affrontent un taux de rejet plus élevé pour obtenir l’autorisation d’entrée sur le sol américain.

Les Lions de la Teranga peuvent généralement compter sur un soutien massif de groupes de supporters organisés, notamment l’association « Gaiendi », dont les membres, le visage et le corps peints aux couleurs du drapeau sénégalais, animent les tribunes par leurs danses.

« C’est une question politique, et en général, il vaut mieux s’en tenir au sport, mais bien sûr, nous aurions aimé que nos supporters soient avec nous », a déclaré l’entraîneur Bab Thiaw lors de la conférence de presse d’avant-match contre la France. « Ils nous poussent vers l’avant, surtout dans les moments difficiles, mais ils ne seront pas avec nous. »

En revanche, les « Lions de la Teranga » pourront compter sur le soutien de leurs supporters établis en France et sur une diaspora importante en Amérique du Nord.

À Manhattan, la communauté sénégalaise, forte d’environ 20 000 membres, est concentrée autour de la « Petite Sénégale » à Central Harlem, tandis que Chicago et Montréal abritent aussi d’importantes diasporas.

Thiaw estime que ces expatriés pourront compenser en partie l’absence des fans restés en Afrique.

Thiaw a ajouté : « Nous avons une importante communauté sénégalaise ici, et nous savons que les Sénégalais sont très patriotes. Ils aiment leur équipe nationale. Demain, vous en aurez la preuve : pas un seul de nos supporters n’a fait le voyage depuis le Sénégal. Ils sont déjà actifs ici, et je suis certain qu’ils seront à nos côtés pour nous pousser vers l’avant. »

L’entraîneur de 45 ans est convaincu que ce soutien bruyant et enthousiaste pourrait faire la différence dans un match qui s’annonce serré.

« Ce sera un match difficile face à des joueurs français de haut niveau. Nous savons à quel point il est important de bien démarrer le tournoi. Il est essentiel de prendre confiance dès le début et de renforcer l’esprit d’équipe. Nous en sommes conscients, ce ne sera pas facile, mais nous sommes prêts et déterminés à affronter cette équipe. Nous avons nos propres atouts et nous pouvons battre n’importe quelle équipe si nous faisons les choses correctement. »