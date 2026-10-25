L’entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho adresse un message de défi à Lamine Yamal avant le Clasico

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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, assure que son équipe ne modifiera pas son approche tactique pour contrer le phénomène du FC Barcelone, Lamine Yamal, lors du choc de Liga de dimanche. Le technicien portugais a minimisé la portée des récentes victoires écrasantes de son équipe contre Séville et le RB Leipzig, affirmant que la forme passée ne compte pas lors du Clasico.

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Madrid se prépare à affronter le Barça

Madrid se prépare à se rendre au Camp Nou pour affronter le Barça, ce dimanche, dans un choc de Liga très attendu. L’entraîneur Mourinho tient à donner le ton avant ce Clasico mondialement célèbre. Madrid aborde ce déplacement dans une forme exceptionnelle après deux larges victoires 4-1 contre Séville et le RB Leipzig.

Mourinho est toutefois catégorique : ces résultats convaincants ne donneront pas automatiquement l’avantage à son équipe face à son grand rival. L’entraîneur portugais a exhorté ses joueurs à rester pleinement concentrés. Selon lui, la pression et l’atmosphère propres à cette rencontre rendent les performances précédentes totalement insignifiantes.

Mourinho se prononce sur la menace Yamal

À l’approche du week-end, une question revient avec insistance : comment Madrid va-t-il contenir l’ailier blaugrana Yamal ? Le jeune attaquant s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’attaque du club catalan. Malgré le danger évident et immédiat qu’il représente, Mourinho assure que son équipe ne bouleversera pas son dispositif tactique pour arrêter un seul joueur. Il a souligné que Madrid devait rester fidèle à son identité de jeu sur le terrain.

« C’est un grand joueur, et les grands joueurs sont respectés », a déclaré Mourinho sur le site officiel du club. « Respecter quelqu’un est une chose ; changer ses plans, son organisation et oublier sa propre essence en est une autre. Nous ne le ferons ni pour lui ni pour aucun autre adversaire de grande qualité. »

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La forme du moment ne compte plus

Madrid s’est montré spectaculaire en attaque récemment, inscrivant huit buts lors de ses deux dernières sorties, en championnat et en compétition européenne. L’équipe semble avoir trouvé son rythme devant le but au moment idéal. Malgré cette dynamique très positive, l’entraîneur de Madrid refuse de laisser la moindre complaisance s’installer dans le vestiaire. Il a rapidement reconnu l’immense portée mondiale du choc à venir au Camp Nou.

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« Nous sommes dans une bonne dynamique. Nous gagnons des matches, nous jouons bien, nous marquons des buts… Mais dans les Clasicos, cela n’a aucune influence ; ce sont des matches différents », a souligné Mourinho. « D’après mon expérience des Clasicos et des derbies, ce qui se passe avant n’a pas beaucoup d’importance. »

« Real Madrid-Barcelone, cela signifie au moins deux Clasicos par saison, parfois davantage. L’identité des entraîneurs importe peu ; le plus important, c’est la dimension mondiale d’un Clasico, qui est unique. Il y a d’autres derbies importants dans le monde du football, mais celui-ci est unique et, généralement, le monde du football s’arrête pour le regarder. Que ce soit un grand match et que nous gagnions. »

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Un choc décisif dimanche

La grande affiche de dimanche en Catalogne promet d’être un moment charnière de la saison de Liga pour les deux grands clubs. Un résultat positif pour l’un ou l’autre pourrait influer sur la dynamique de la course au titre dans les semaines cruciales à venir.

Les amateurs de football du monde entier suivront de près ce nouveau duel entre les deux géants espagnols. Tous les regards se tournent désormais vers le Camp Nou, alors que le compte à rebours se poursuit jusqu’au coup d’envoi de dimanche.