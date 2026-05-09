L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a réagi à la bagarre opposant Federico Valverde à Aurélien Tchouaméni en déclarant avec fierté : « Je suis fier d’eux. »

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a réagi à l’altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Les deux milieu de terrain se sont affrontés lors d’un vif accrochage cette semaine ; Valverde a même été conduit à l’hôpital pour soigner une blessure à la tête.

« Je ne vais pas clouer les joueurs au pilori publiquement. Ils ne le méritent pas », a déclaré Arbeloa lors d’une conférence de presse. « Ces derniers mois et ces dernières années, ils ont montré ce que signifie être un joueur du Real Madrid. »

« Valverde et Tchouaméni méritent qu’on aille de l’avant. Ils méritent la chance de continuer à se battre pour ce club. Je suis très fier d’eux. Ils ont reconnu leur erreur, exprimé leurs regrets et présenté leurs excuses. Cela me suffit. »

« Pour moi, le plus important, c’est que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. La divulgation de ce genre d’incidents dans le vestiaire ressemble à une trahison envers le Real Madrid, envers ce logo. Cet incident n’était qu’un coup de malchance, et maintenant, il faut passer à autre chose. »

Jeudi soir, Valverde avait déjà réagi dans un communiqué publié sur Instagram aux informations selon lesquelles il aurait été blessé à la tête. Il a précisé que cela n’était pas directement dû à Tchouaméni, mais au fait qu’il avait accidentellement heurté une table pendant la dispute.

Le club a confirmé vendredi que les deux joueurs assumaient pleinement leurs responsabilités, s’étaient excusés auprès de chacun et du groupe, et s’étaient vu infliger une amende de 500 000 euros.

Dimanche soir, le Real Madrid affrontera le FC Barcelone. Un match nul suffirait à Barcelone pour être sacré champion. Tchouaméni est retenu dans le groupe madrilène, tandis que Valverde est forfait en raison de sa blessure à la tête.