« Le Racing Santander n'est pas venu à Barcelone pour une promenade, mais pour créer la surprise. » Par ces mots empreints de défi et d'enthousiasme, José Alberto López, l'entraîneur du club cantabrique, a lancé son message 24 heures avant la rencontre attendue face au leader de la Liga, le Barça, ce mercredi au stade du Camp Nou.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la dernière séance d'entraînement, l'entraîneur a reconnu son grand enthousiasme pour ce match exceptionnel : « Nous avons une mission dont nous avons tous rêvé depuis notre enfance : jouer dans des stades comme celui de demain. C'est un match extrêmement difficile à l'extérieur au vu du niveau actuel du Barça, mais nous allons essayer d'être courageux, de montrer nos qualités habituelles et de faire preuve d'audace. »

Le Racing aborde la rencontre dans des conditions difficiles, puisqu'il devra se passer d'André Almeida, suspendu, ainsi que du duo Simon Eriksson et Andrés Martín, blessés. Il peut toutefois s'appuyer sur le souvenir du match de Coupe du Roi durant lequel il avait mis le Barça sous pression jusqu'aux derniers instants.

Malgré cela, José Alberto estime que la rencontre de mercredi sera tout à fait différente : « Elle ne ressemblera en rien à ce match, c'était une rencontre qui a duré 90 minutes, alors que maintenant il s'agit d'un match de championnat. »

Ni titulaires ni remplaçants : l'énigme de la composition

L'entraîneur asturien a refusé de dévoiler le moindre détail concernant d'éventuels changements dans sa composition, affirmant que sa philosophie ne reconnaît pas le principe du joueur titulaire et du joueur remplaçant.

Il a déclaré : « Il n'y a pas de joueurs titulaires ou remplaçants, mais des performances qui se mesurent à l'aune des performances. Nous les analysons et prenons nos décisions en conséquence. Réfléchir à des changements lorsqu'on affronte la meilleure équipe ou l'une des meilleures au monde est une chose complexe, mais nous prendrons nos décisions et choisirons les joueurs que nous jugeons les plus aptes à les surprendre. Nous ne révélerons rien. »

Éloge de Flick : « Ils ne vous laissent pas un instant de répit »

L'entraîneur du Racing n'a pas ménagé ses éloges à l'égard de l'équipe de Hansi Flick, expliquant la différence entre le Barça et les autres grands : « Ils disposent d'options offensives variées qui leur permettent de vous faire mal, et sur le plan défensif ils vous pressent intensément après la perte de balle. Ils semblent ne vous laisser aucun instant de répit, et c'est là la différence entre eux et les autres équipes de même niveau. Nous devons être extrêmement vigilants, surtout lorsque nous perdons le ballon. »

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Il a conclu ses propos en identifiant la clé pour résister au Camp Nou : « Ils jouent toujours de la manière qu'ils souhaitent. Nous devons être au plus haut niveau en tant qu'équipe, fournir un effort colossal et faire preuve de solidarité, et défensivement nous devons essayer de défendre le plus loin possible de notre but. »