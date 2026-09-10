L’entraîneur du PSV, Peter Bosz, revient avec des sentiments mitigés sur le match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk jeudi soir. Le natif d’Apeldoorn regrette la première période moins aboutie, mais voit aussi au final la valeur du point pris en Ligue des champions.

« Nous ne méritions pas plus », commence un Bosz réaliste devant la caméra de Ziggo Sport. « Ils ont été meilleurs en première période, nous en seconde, donc c’est un résultat logique. Je nous ai surtout trouvés pas assez bons dans la possession et nous avons perdu le ballon très vite. Il n’y avait pas de calme dans notre jeu. »

« Pour certains garçons, c’était leurs débuts en Ligue des champions, ils ont peut-être été impressionnés par cela. Je dois quand même dire qu’en première période, nous avons affronté une équipe qui joue bien au football. Une équipe calme avec le ballon, avec des joueurs habiles. »

Le PSV est rentré aux vestiaires mené 0-1 après un but de Gleiker Mendoza. « Nous avons eu du mal à mettre la pression. Ils parvenaient à s’en sortir trop facilement. Nous avons mieux fait cela en seconde période, où nous avons commencé à presser un peu différemment. Ils ont surtout joué long, ce qui nous a permis de prendre le contrôle. » Sergiño Dest a fixé le score final à 1-1 juste après la pause.

Bosz a trouvé son équipe, lors de cette seconde période, « plus solide dans la possession ». « Je n’ai pas encore vu les données, mais elles montreront qu’on a énormément couru. Cela ne veut pas toujours dire que c’était forcément mieux. Le contrôle que l’on veut avoir, on veut l’avoir avec le ballon. Nous l’avons trop peu fait. Si vous perdez le ballon trop vite, vous êtes aussi amené à beaucoup courir. »

« S’ils comprennent la critique, je ne sais pas. Je pense que oui, car c’est ce dont nous parlons toujours. Je leur ai dit après le match que je trouvais ce résultat logique, même s’il est peut-être décevant pour nous. D’un autre côté, c’est le meilleur résultat depuis quatre ans lors d’un premier match. »

Le PSV avait lancé sa campagne de Ligue des champions en 2023 par une défaite 4-0 contre Arsenal. Un an plus tard, les Eindhovenois s’étaient inclinés 3-1 sur le terrain de la Juventus. La saison dernière, le match d’ouverture à domicile contre l’Union Saint-Gilloise avait été qualifié de « must win », mais le PSV avait perdu 1-3 lors d’une soirée assez sans espoir et n’avait finalement pas atteint les barrages non plus, malgré des victoires mémorables contre Naples (6-2) et Liverpool (1-4).

Si Bosz n’est pas satisfait du jeu de possession, il se montre en revanche positif sur l’aspect défensif. Son équipe a concédé peu d’occasions. « Cela mérite assurément un compliment », estime-t-il. « Quand vous perdez autant de ballons, ce n’est pas toujours facile. Les garçons ont vraiment bien fait les choses, ils ont bien défendu », conclut Bosz.



