Peter Bosz a piqué une grosse colère samedi après-midi lors du déplacement du PSV sur la pelouse de l’ADO La Haye. À la 51e minute, l’entraîneur du club d’Eindhoven s’est accroché avec Jalen Hawkins au bord du terrain.

À l’origine de l’altercation, une séquence surprenante peu après la pause. Le gardien du PSV Matej Kovár avait volontairement mis le ballon en touche pour permettre à Kodai Sano de recevoir des soins après une blessure.

Ces soins n’ont finalement pas eu lieu. L’ADO a alors décidé de conserver le ballon au lieu de le rendre au PSV. Un choix qui a irrité le club d’Eindhoven : Bosz est allé demander des explications à Hawkins, le numéro 17 de l’équipe à domicile, qui se trouvait alors près de la ligne de touche.

L’altercation est survenue alors que le PSV était déjà en grande difficulté à La Haye. L’équipe de Bosz devait en effet disputer toute la seconde période à dix après l’expulsion de Sven Mijnans.

Mijnans avait pourtant ouvert le score plus tôt dans la rencontre. À la 21e minute, l’attaquant avait conclu d’une belle frappe un excellent centre de Guus Til, lui-même lancé par Mauro Júnior.

Mais juste avant la pause, tout s’est compliqué pour le PSV. Til a d’abord dû quitter le terrain sur blessure, avant que Mijnans ne reçoive un deuxième carton jaune à la 43e minute pour un tacle glissé beaucoup trop tardif dans la surface de l’ADO.

Après la pause, l’équipe à domicile a senti qu’elle pouvait en profiter et a égalisé à la 55e minute. Une frappe de Juho Kilo d’environ vingt mètres a été déviée par le talon de Mauro Júnior, ne laissant aucune chance à Kovář : 1-1. Le PSV s’est finalement incliné dans les dernières secondes du temps additionnel sur une tête victorieuse du remplaçant Matej Sin : 2-1.