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adopsvESPN
Jeroen van Poppel
Traduit par

L’entraîneur du PSV, Bosz, sort de ses gonds contre un joueur de l’ADO après un geste très antisportif

Classic match
ADO La Haye vs PSV
ADO La Haye
PSV
Eredivisie

Peter Bosz a piqué une grosse colère samedi après-midi lors du déplacement du PSV sur la pelouse de l’ADO La Haye. À la 51e minute, l’entraîneur du club d’Eindhoven s’est accroché avec Jalen Hawkins au bord du terrain.

À l’origine de l’altercation, une séquence surprenante peu après la pause. Le gardien du PSV Matej Kovár avait volontairement mis le ballon en touche pour permettre à Kodai Sano de recevoir des soins après une blessure.

Ces soins n’ont finalement pas eu lieu. L’ADO a alors décidé de conserver le ballon au lieu de le rendre au PSV. Un choix qui a irrité le club d’Eindhoven : Bosz est allé demander des explications à Hawkins, le numéro 17 de l’équipe à domicile, qui se trouvait alors près de la ligne de touche.

L’altercation est survenue alors que le PSV était déjà en grande difficulté à La Haye. L’équipe de Bosz devait en effet disputer toute la seconde période à dix après l’expulsion de Sven Mijnans.

Mijnans avait pourtant ouvert le score plus tôt dans la rencontre. À la 21e minute, l’attaquant avait conclu d’une belle frappe un excellent centre de Guus Til, lui-même lancé par Mauro Júnior.

Mais juste avant la pause, tout s’est compliqué pour le PSV. Til a d’abord dû quitter le terrain sur blessure, avant que Mijnans ne reçoive un deuxième carton jaune à la 43e minute pour un tacle glissé beaucoup trop tardif dans la surface de l’ADO.

Après la pause, l’équipe à domicile a senti qu’elle pouvait en profiter et a égalisé à la 55e minute. Une frappe de Juho Kilo d’environ vingt mètres a été déviée par le talon de Mauro Júnior, ne laissant aucune chance à Kovář : 1-1. Le PSV s’est finalement incliné dans les dernières secondes du temps additionnel sur une tête victorieuse du remplaçant Matej Sin : 2-1.

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