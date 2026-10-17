L’entraîneur du PSV, Bosz, sort complètement de ses gonds contre un joueur de l’ADO après un geste très antisportif

Peter Bosz est sorti de ses gonds samedi après-midi lors du déplacement du PSV sur la pelouse de l’ADO La Haye. À la 51e minute, l’entraîneur du club d’Eindhoven a eu une altercation verbale avec Jalen Hawkins au bord du terrain.

La dispute a été provoquée par une séquence inhabituelle peu après la pause. Le gardien du PSV, Matej Kovár, avait volontairement envoyé le ballon en touche pour permettre à Kodai Sano de recevoir des soins.

Ces soins n’ont finalement pas eu lieu, mais l’ADO a ensuite décidé de conserver le ballon. Cela a irrité le PSV, et Bosz est allé demander des explications à Hawkins, le numéro 17 de l’équipe à domicile, qui se trouvait alors près de la ligne de touche.

L’altercation est survenue alors que le PSV était déjà en grande difficulté à La Haye. L’équipe de Bosz devait en effet disputer la seconde période à dix après l’expulsion de Sven Mijnans.

Mijnans avait pourtant ouvert le score plus tôt dans la rencontre. À la 21e minute, l’attaquant avait conclu d’une belle frappe sur un excellent centre de Guus Til, lui-même lancé par Mauro Júnior.

Mais juste avant la pause, tout s’est compliqué pour le PSV. Til a d’abord dû quitter le terrain sur blessure, puis Mijnans a reçu un deuxième carton jaune à la 43e minute pour un tacle glissé beaucoup trop tardif dans la surface de réparation de l’ADO.

Après la pause, l’équipe à domicile a senti qu’elle avait sa chance et a égalisé à la 55e minute. Une frappe de Juho Kilo d’environ vingt mètres a été déviée par le talon de Mauro Júnior, ne laissant aucune chance à Kovář : 1-1. Le match était toujours en cours au moment de la publication.